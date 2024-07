Detenido un lituano por agredir a un taxista en Playa de Palma y amenazar con cortarle el cuello

La Policía Local de Palma ha detenido a un lituano de 35 años por agredir a un taxista en Playa de Palma y provocar daños en el exterior del vehículo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 05.00 horas del pasado 1 de julio, cuando agentes de la Unidad de Nocturna (UNOC) recibieron el aviso del 092 para acudir a Playa de Palma, donde un taxista había sido agredido.

Según el relato de los agentes, la víctima explicó que mientras circulaba por la calle Llaüt y sin mediar provocación un varón lanzó una patada contra su taxi ocasionándole desperfectos.

Al recriminarle su acción recibió varios puñetazos, así como un gesto amenazante de cortarle el cuello. El autor de la agresión seguía en el lugar y al ser preguntado por los hechos respondió de manera inconexa, demostrando una cierta inestabilidad mental, según ha explicado la Policía Local en un comunicado.

Tras valorar la situación, los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito leve de lesiones, otro de daños y un tercero de amenazas.

El detenido fue trasladado al Hospital Son Espases para una exploración física y mental, y fue dado de alta, a las pocas horas.

La víctima también fue atendida en el mismo centro hospitalario de las lesiones de carácter leve antes de presentar denuncia ante Policía Local. Tras la apertura de diligencias por parte de la Sala de Atestados de la División Policía Judicial fueron trasladados a la Policía Nacional.

Las agresiones a taxistas en verano se van repitiendo mes a mes como sucedió en junio pasado, cuando la Policía Nacional detuvo a cuatro jóvenes, dos de ellos menores, por dar una brutal paliza a un taxista en Palma.

Los cuatro presuntos agresores eran de origen español, y los dos mayores de edad de 18 y 19 años ya tenían antecedentes policiales. En este caso fue en el barrio palmesano de S’Indioteria, y al igual que en Playa de Palma, la víctima fue atacada sin motivo aparente alguno.

El taxista estaba parado cerca de una discoteca esperando a posibles clientes cuando de pronto unos chicos aparecieron y empezaron a subirse al capó del coche.

La víctima, al ver los daños que estaban causando en el vehículo y que no podía emprender la marcha, se bajó del taxi para recriminarles sus actos vandálicos. Pero los chicos no sólo no pararon, sino que agredieron al taxista, propinándole multitud de patadas y puñetazos por todo el cuerpo, sobre todo en la cabeza y las costillas.

Luego la emprendieron a golpes con el vehículo, consiguiendo la víctima zafarse de ellos, subir al taxi y huir del lugar. Llamó a los servicios de emergencia y fue trasladado a un centro hospitalario.

También el pasado mes de junio, pero el municipio vecino de Calvià, otro profesional del volante sufrió una brutal paliza por parte de cuatro personas que se hacían pasar por sordomudos, para que la gente de esta zona de la isla les donara dinero. La agresión ocurrió cuando la víctima se encontraba fuera de servicio cenando con su familia en un restaurante.

En un momento dado, un hombre y una mujer se acercaron a la terraza del restaurante para solicitar a los clientes que estaban sentados algunos donativos por su condición de sordomudos. Para ello, ambos individuos usaban una carpeta informativa al mismo tiempo que simulaban padecer una disfuncionalidad auditiva.

Los agresores se acercaron hasta la mesa en la que se encontraba el taxista, que les exigió que abandonaran el lugar. Los individuos se delataron cuando les avisó de que llamaría a la Policía, y la mujer, ante esta amenaza, respondió sin ningún tipo de problema.

La víctima, al percatarse de la falsedad del testimonio de los agresores, lanzó la carpeta de la mujer fuera del local. Un hecho que enfureció a la estafadora, que escupió en la cara al taxista de 34 años de edad. Fue en ese momento en el que empezó el forcejeo entre los tres.

Otro agresor sacó un objeto contundente y empezó a agredirle en la cara hasta que el taxista empezó a sangrar. También le dislocó el codo para posteriormente darse a la fuga.