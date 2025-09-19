Detenidas dos mujeres en Palma por robar un móvil a un hombre tras agredirle en su casa brutalmente

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos mujeres, de origen español, como presuntas autoras de robo con violencia o intimidación, por robar un móvil a un hombre tras agredirle brutalmente, en un domicilio en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que la madrugada del día 17, agentes del Grupo de Atención del Ciudadano, realizando labores de prevención de la delincuencia, fueron requeridos por dos varones en la vía pública. Los agentes observaron como uno de los hombres presentaba heridas en su rostro y un profundo corte en la frente.

El herido comunicó a los policías que, momentos antes, dos mujeres, a las que conocía de la zona, se personaron en la puerta de su domicilio y que, al abrirles la puerta, ambas comenzaron a proferir amenazas e insultos. Además, según continuó relatando el varón, las mujeres se abalanzaron sobre él sorpresivamente, agrediéndole sin motivo aparente, propinándole manotazos y puñetazos por todo el cuerpo y mas intensamente en el rostro.

El hombre también manifestó que, mientras le agredían, una de la presuntas autoras se introdujo en su domicilio y se apodero de un teléfono móvil y que, una vez en su poder, ambas mujeres emprendieron la huida escaleras abajo. El varón, con la intención de recuperar su teléfono, siguió a ambas mujeres y, de nuevo, éstas le propinaron golpes, llegando una de ellas a morderle un antebrazo, abandonando a la carrera el lugar con el teléfono en su poder.

Los agentes solicitaron presencia del 061 para atender al varón por las heridas que presentaba e iniciaron un dispositivo de localización de las presuntas autoras de los hechos.

Transcurridos escasos minutos, una patrulla de Policía Nacional localizó a una mujer, cuyas características coincidían plenamente con las de las agresoras. Al observar la presencia de los agentes, la misma cambió bruscamente de dirección y aceleró el paso con la intención de no ser interceptada.

Los agentes procedieron no obstante a identificar a la mujer, quien manifestó que no había tenido nada que ver con la agresión y señaló a otra mujer como la autora de los hechos, añadiendo que el teléfono móvil se lo habría quedado ésta.

Finalmente, los policías, al inferir que la mujer era una de las presuntas autoras de la agresión, detuvieron a la misma por un delito de robo con violencia, siendo traslada hasta dependencias policiales.

Continuando con las gestiones de localización de la segunda mujer, como presunta autora de los hechos, una patrulla de policía nacional localizó en las cercanías de la Puerta Sant Antoni a una mujer cuyas características físicas coincidan plenamente con las de la segunda agresora, procediéndose en ese momento a su identificación.

Una vez realizada la plena identificación, y al confirmar los agentes la participación de la misma como presunta autora del robo con violencia, ésta fue trasladada hasta dependencias policiales.

Tras ser presentadas ante la autoridad judicial, se decretó prisión provisional para una de las agresoras.