Detenida una mujer en Palma por acosar a su ex novio al que llamó por teléfono 200 veces en un día. Fue el pasado miércoles cuando agentes de la Policía Nacional en la capital balear procedieron a la detención de una joven como presunta autora de un delito de acoso, al asediar a su ex pareja mediante el teléfono y de forma presencial.

Los hechos sucedieron este mes de marzo cuando la pareja acabó la relación sentimental. Fue entonces cuando comenzó el asedio de la joven hacia su ex pareja. La presunta autora paraba a gente por la calle para que le dejaran su móvil y así llamar a su ex pareja, ya que no tenía el contacto registrado.

La víctima denunció ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) que su ex pareja le estaba acosando, llegando a llamar por teléfono en un día cerca de 200 veces, aparte de seguir llamando los demás días.

El hombre aportó capturas de pantallas en su terminal con al menos 338 llamadas. Al ver que la víctima no cogía el teléfono en varias ocasiones llegó a parar a gente de la calle para que le dejaran su terminal móvil y poder llamar, así el denunciante cogería la llamada.

Aparte de acosar a su víctima por teléfono, en alguna ocasión se desplazaba a locutorios para que no identificara la llamada conocida, también se presentaba en el lugar de trabajo y en su domicilio de su ex pareja sin motivo aparente.

Es por todos esos motivos, que finalmente el denunciante optó por poner fin al asedio, y denunció los hechos ante la Policía Nacional. Los agentes una vez que recabaron todos los datos al respecto procedieron a la detención de la misma el pasado miércoles.

También en materia de sucesos durante la noche del 18 al 19 de marzo, una dotación de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) detuvo a tres hombres presuntamente autores de tres delitos en el ámbito familiar.

La primera intervención tuvo lugar sobre las 23:30 horas del día 18, cuando los agentes acudieron al domicilio del agresor, español de 30 años, y lo interceptaron entrando en la finca, procediendo inmediatamente a su detención.

Desde el día 14 del mismo mes, todas las gestiones realizadas para su localización habían sido negativas hasta que la vigilancia sobre su morada en la zona del Parc de les Estacions dio su fruto.

Pasada la media noche, sobre la 01:05 horas, ya del día 19, tras una investigación previa, la misma unidad acudió a un establecimiento de copas de la avenida Joan Miró, donde supieron que trabajaba otro de los hombres sobre el que figuraba otra orden de detención. Una vez identificado, colombiano de 21 años, fue informado de sus derechos y detenido.

Una hora más tarde, sobre las 02:15 horas, el tercero de los hombres, chileno de 35 años, compareció voluntariamente en dependencias municipales con el fin de evitar la presión a la que se veía sometido tras la intensa búsqueda llevada a cabo por parte de la UII.

Los mismos agentes, que ya habían detenido a dos individuos esa misma noche, se hicieron cargo de la intervención. Acabadas las correspondientes diligencias, la sala de atestados los puso a disposición judicial.