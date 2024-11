Detenida una joven en Menorca por dejar morir a su bebé recién nacido

La Policía Nacional ha detenido a una joven en Mahón (Menorca) por dejar morir a su bebé recién nacido. Está acusada de un delito contra la vida.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares en un comunicado, el arresto se ha producido este jueves, si bien los hechos ocurrieron el pasado 10 de septiembre, cuando se halló el cuerpo del recién nacido dentro de un inodoro de un baño de una vivienda de la capital menorquina.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y tomó declaración tanto a la joven como a dos personas que estaban en ese momento en el domicilio. Ninguno tenía constancia del estado de gestación, tampoco la joven.

Los investigadores llevaron a cabo una inspección ocular en el domicilio con agentes de Policía Científica, realizando diversas gestiones para esclarecer los hechos.

Al bebé se le practicó la autopsia y se estaba a la espera de los resultados emitidos por el Instituto de Medicina Legal. En este contexto se recibió un informe que determinaba que la bebé nació con vida.

Los agentes comprobaron que después de que la joven diera a luz a la bebé, no llevó a cabo ninguna acción para salvaguardar la integridad de la recién nacida. De hecho, la mujer no realizó ninguna conducta de auxilio a la bebé directamente, ni tampoco pidiendo ayuda al resto de moradores, que podrían haber intervenido y que no eran conocedores de lo que estaba ocurriendo.

La investigación ha determinado que la joven no habría actuado con la mínima diligencia exigible para salvaguardar la vida de la recién nacida.

Una vez concluidas todas las gestiones y disponiendo de los informes del Instituto de Medicina Legal, los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional en Palma se desplazaron a Granada, lugar donde se encontraba la investigada, arrestándola como presunta autora de un delito de asesinato.