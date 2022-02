Las formaciones del pacto de izquierdas que gobierna en Baleares, PSOE, Unidas Podemos y los independentistas de Més, han expresado esta mañana su desolación y tristeza por los resultados electorales de Castilla y León con la victoria del PP y el avance espectacular de Vox.

El alcalde socialista de Palma, José Hila, ha considerado «muy triste» que el resultado de las elecciones en Castilla y León dé lugar, «probablemente, a un gobierno de derecha y ultraderecha» con el que los castellanoleoneses «van a salir perdiendo».

«El PP quería gobernar con mayoría absoluta y no ha cubierto las expectativas, adelantó las elecciones con la excusa de querer gobernar solo y la consecuencia es que probablemente va a haber un gobierno con la ultraderecha, lo que resulta muy triste», ha señalado y recoge la agencia Europa Press.

Asimismo ha reconocido que el PSOE «lo tenía complicado, porque desde la oposición siempre es así y más cuando se adelantan elecciones».

Ha felicitado al PP por su victoria este domingo y ha remarcado que los socialistas «han conseguido un resultado importante y han resistido a la situación, aunque hubiese gustado ganar».

«El PSOE ha quedado a menos de un punto de voto del PP en una comunidad que lleva gobernada por la derecha 35 años, por lo que dentro de perder, es perder por la mínima», ha concluido el alcalde de Palma.

Pilar Costa (PSOE)

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Costa, ha reconocido también la «preocupación» de su formación por el ascenso de Vox en las elecciones de Castilla y León y ha pedido al PP que «abandone la carrera con la extrema derecha».

Según ha valorado Costa en rueda de prensa, «la convocatoria de elecciones anticipadas en CyL por parte del PP ha sido un tacticismo partidista que no les ha salido bien, pese a haber sido la fuerza más votada, porque han conseguido que la extrema derecha sea más fuerte y quedar atrapados en ella».

«Si esto supusiera un precedente para poder gobernar en el resto de comunidades autónomas, se podría decir que, a partir de ahora, el PP no puede gobernar sin Vox», ha aseverado la portavoz del Grupo Socialista, quien ha reconocido su «preocupación» por que esto sea así, dado que «Vox es un partido que cuestiona el estado de las autonomías; así como los derechos y libertades de los ciudadanos».

En esta línea, ha pedido al PP que «abandone su competición con Vox» porque «lo que ha conseguido con ella es que la ultraderecha suba aún más desde un punto de vista electoral».

Asimismo, trasladando los resultados de CyL a Baleares, ha dicho «no ser muy optimista» porque «la número dos del PP de Marga Prohens ha afirmado recientemente en una entrevista en medios de comunicación que se pueden llegar a acuerdos con Vox y con la ultraderecha».

Unidas Podemos

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Alejandro López, ha lamentado, este lunes, que «al PP parezca resultarle cómodo gobernar con Vox». Así se ha manifestado López, en declaraciones a Europa Press, tras los resultados electores de este domingo en CyL. Unos comicios que, ha opinado, «responden a una estrategia del PP para cambiar a Ciudadanos por Vox, un partido de ultraderecha, que lo único que pretende es recortar derechos y acabar con los avances sociales conseguidos».

Para López, llama la atención que «a diferencia de la derecha moderada europea, que lo que hace y busca es alejarse de estas posturas, cabe recordar como la ex canciller alemana Ángela Merkel recomendó no formar gobierno y no depender de partidos como Vox, el PP hace todo lo contrario». «No tiene altura de gobierno, parece que les resulta, incluso, cómodo gobernar con ellos», ha lamentado.

En esta misma línea, la portavoz parlamentaria adjunta de Unidas Podemos, Esperança Sans, ha dicho que «mientras la derecha europea arrincona y no pacta con partidos como Vox, los populares españoles siguen una tendencia totalmente diferente, quieren a un compañero de viaje que piensa como ellos, que va en contra de los derechos laborales, que vota en contra de la reforma laboral, de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y de otras mejoras que impulsa un gobierno de coalición, que mejora la vida de las personas», ha enfatizado.