Afedeco denuncia que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Ayuntamiento de Palma favorecerá que se creen más centros comerciales y se hunda el pequeño comercio. Por ello, la patronal de comercio presentará alegaciones al PGOU y al Plan Director Sectorial de Carreteras del Consell de Mallorca (PDS) en los próximos días.

El presidente de Afedeco, Antoni Gayà, ha afirmado que el Consistorio palmesano está «desertizando la ciudad y eso hará que se cierren los negocios locales». El PGOU, a su juicio, es «expansionista» y propone «un modelo urbanístico de grandes desarrollos urbanos no justificados» en la periferia de la capital balear.

«La nueva superficie comercial se calcula en el PGOU en 567.448 m2 de techo disponible», ha explicado la patronal. Algunas de las zonas incluidas en el plan son Cas Pastors, Son Pardo y Ca’n Fontet. Estas tres están situadas en lugares con riesgo de inundaciones al estar atravesadas por un torrente. Antoni Gayà ha recalcado que por las características de las demarcaciones donde se podrá edificar, «no puede subsistir el comercio de proximidad y cabe la posibilidad de que haya centros comerciales en todos estos núcleos».

Por su parte, el gerente de Afedeco, Antonio Villela, ha sido contundente al describir esta iniciativa de la institución que dirige el socialista José Hila como «urbanismo a la carta».

«Si lo que pretende el Ayuntamiento es controlar la contaminación de la ciudad, va a conseguir justo el efecto contrario porque, con el actual informe de movilidad y el desarrollo urbanístico y comercial a las afueras de la ciudad, muchos de los desplazamientos se van a tener que realizar necesariamente en transporte privado», sostiene. Asimismo, recalca Gayà, el Plan del Consell prevé la creación de «enlaces y rotondas con el FAN, algo que crearía más atascos y contaminación».

El problema del aparcamiento también es una de las principales trabas para favorecer el comercio local. «Peatonalizar una calle no es cerrarla por capricho», admite el presidente de Afedeco. En este sentido, considera que el cierre a los vehículos de la calle Nuredduna no responde a una gestión eficaz para fomentar el pequeño comercio, sino todo lo contrario. «El Ayuntamiento no tiene en cuenta una cosa: si se desertizan las calles, caerá el precio de la vivienda porque se degrada el barrio», ha argumentado Antoni Gayà.

Por último, desde la patronal lamentan la decisión que se ha tomado desde las instituciones que dirige el Pacte de izquierdas. «En teoría, los partidos que gobiernan son los que más defienden el comercio local y nos están hundiendo con decisiones como esta», ha sentenciado el presidente de la organización.