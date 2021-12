La Federación Patronal de Empresarios de Comercio de Baleares (Afedeco) ha reivindicado el comercio local como el corazón de Palma y ha reclamado al Ayuntamiento un apoyo más decidido. En este sentido, el presidente de la asociación, Toni Gayà, ha agradecido la ayuda que supusieron los bonos de PalmaActiva, aunque su llegada «fue lenta y en poca cantidad». Así, ha recordado que los negocios locales representan un 58,65% de la actividad comercial de la ciudad, «lo que supone un 13% del Producto Interior Bruto».

Gayà ha incidido en que cuando reclaman más apoyo para el comercio local de Palma no es por beneficio propio, sino para la gente. «Con los bonos ha sido la población la que ha salido favorecida, nosotros nos hemos beneficiado indirectamente. Ha sido una ayuda que ha permitido poder comprar para incentivar la economía y empezar a recuperar las relaciones humanas. Porque de eso trata el comercio de proximidad, del trato con el cliente. Pero aunque positivos, estos bonos han llegado a muy poca gente». El presidente ha explicado que Cort sólo destinó 500.000 euros para una actividad comercial que roza el 60%.

Con la inversión del Ayuntamiento, las ayudas de PalmaActiva se agotaron prácticamente la misma mañana que salieron. Gayà ha reconocido que había expectación, pero ha remarcado que el presupuesto era poco y los bonos escasos. Así, Afedeco ha criticado que el consistorio gestionado por José Hila «no es lo suficientemente sensible con lo que representa el comercio». «En Inca, con una concentración comercial del 3,23%, han destinado el mismo presupuesto que en Palma. Y en Calvià, 250.00 euros, con una actividad comercial del 4,42%».

Si bien Cort ha informado de que habrá una nueva edición de bonos y que está vez serán muchos más, Afedeco ha manifestado su escepticismo. Por descontado quieren que estas declaraciones se conviertan en una realidad y no desdeñan el bien que ha hecho la actual edición. No obstante, ha recordado que antes de poner en marcha la primera campaña, el Ayuntamiento la publicitó hasta en tres ocasiones y no llegó a salir. «Es más, nosotros pedimos los bonos en marzo de 2020 y tardaron un año en sacarla». Gayà ha asegurado que hasta que no tengan una fecha sobre el papel, es irresponsable hablar de que habrá una nueva edición.

Campaña de Navidad en pleno aumento de casos

En cuanto a las ventas durante las fiestas, el presidente ha señalado que serán buenas «porque el año pasado fue malo y este ha sido complicado». Además, ha valorado que a diferencia de otros años, las compras no se concentrarán en dos semanas, sino que se han extendido a lo largo de dos meses. «La realidad es que empezamos a tener descuentos hace meses. Primero fueron los bonos del Govern, luego los del Ayuntamiento, el Black Friday y la campaña que nosotros pusimos en marcha. Esto nos ha permitido hacer caja en momento en que no se hacía y repartir las ventas para evitar el desabastecimiento. También la gente ha sido previsora».

A pesar de la recuperación de estos últimos meses, Gaya ha afirmado que el comercio es muy sensible a los cambios y que la reactivación del virus vuelve a complicar las cosas. «El virus está con nosotros y tenemos que ir con cuidado. Este verano nos relajamos mucho, pero tampoco debemos confinarnos de nuevo. La gente tiene que salir a la calle de nuevo, pero con cabeza y respetando las medidas de seguridad. Lo contrario nos llevará a que se vuelva a comprar por internet en detrimento del comercio local y de las relaciones humanas».