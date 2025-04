Descanso para el Mallorca: no jugará hasta el 5 de mayo

Acabado el partido de Montjuic, el Mallorca entra en modo descanso: no volverá a jugar hasta el 5 de mayo, dentro de 13 días. No habrá competición durante los dos próximos fines de semana, ya que su siguiente compromiso en Montilivi está programado en lunes. Jagoba Arrasate, que recupera a los sancionados Maffeo y Dani Rodríguez, que no pudieron estar ayer ante el Barcelona, espera poder contar también con los lesionados Asano, Morlanes, Robert Navarro y Muriqi, que ya deberían estar disponibles por entonces. Sin embargo es probable que de quien deba prescindir es de Abdón, que se retiró lesionado con una más que probable rotura de fibras.

Al equipo le esperan cinco jornadas absolutamente decisivas. Tres de ellas serán fuera de casa, en Girona y dos veces en Madrid (Bernabéu y Vallecas), y dos en Son Moix (Valladolid y Getafe). Cuando salga al terreno de juego en Girona ya conocerá los resultados del resto de sus rivales, que llevarán un partido más. Parte desde la séptima posición que ocupa a falta que disputen esta jornada equipos como Celta, Rayo, Osasuna o Real Sociedad, que pueden superarle en la clasificación tras su derrota de anoche ante el líder Barcelona.

Es imposible saber cuántos puntos serán necesarios para ocupar la séptima o la octava posición, pero sin duda cuando se haya consumido esta jornada, que comenzó con el empate entre Valencia y Espanyol, ya habrá información más precisa al respecto. Ganando los dos partidos que quedan en Son Moix el Mallorca se iría hasta 50 puntos. Podrían no ser suficientes, por lo que haría falta arrancar por lo menos un empate en alguno de los tres desplazamientos que le quedan. En este escenario no hay que descartar que el último encuentro de la temporada, entre Mallorca y Rayo en Vallecas, pueda deparar una plaza europea.

Ahora lo que toca es descansar, rebajar tensiones, liberar la mente y recuperar a los sancionados y lesionados para el próximo partido ante un Girona que llegará con el agua al cuello y obligado a ganar como sea si no quiere tener serios problemas de permanencia.

Lo que le queda al Mallorca: