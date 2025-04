1-0. Un colosal Leo Román no le bastó al Mallorca

Un colosal Leo Román no le bastó al Mallorca para arrancar un resultado positivo en Montjuic, pero estuvo cerca porque dispuso de varias llegadas muy peligrosas y porque además se le anuló en el último minuto de la primera parte un gol de Mateu Jaume que hubiera supuesto el 0-1 por un fuera de juego milimétrico que no está nada claro. Buena imagen del equipo en casa del líder y, sobre todo, recital magistral de Leo Román, cuya cotización en el mercado va a ascender como la espuma.

El Mallorca fue quien inició las hostilidades en la primera jugada del partido con una acción de Mateu Jaume en la que intentó buscar a un compañero pese a estar en posición de disparo. No sería la primera vez en la que el equipo aprovechó la debilidad defensiva de Héctor Fort para exprimir la banda izquierda, pero en las dos siguientes ocasiones se encontró con la respuesta de Szcezcny, que se interpuso en los centros laterales evitando que primero Larin y luego Samú Costa empujaran a puerta vacía.

A partir de ahí, sin embargo, el partido cambio radicalmente de rumbo y todo lo que sucedió fue en el área del Mallorca, desde donde emergió como un coloso Leo Román protagonizando media docena de verdaderos paradones que evitaron que el Barça se adelantara en el marcador. El portero ibicenco desesperó a los delanteros azulgranas, que además vieron como un disparo desde fuera del área de Gavi se estrellaba en la base del poste.

Pese a que lo intentó una y otra vez, el Barça no consiguió vulnerar a los de Arrasate. No sólo eso. En el minuto 44 Mateu Jaume se plantó solo ante el portero y le batió con un disparo que silenció Montjuic, pero Iglesias Villanueva se lo anuló desde el VAR por un fuera de juego milimétrico que tardó sólo 15 segundos en confirmar.

Lamentablemente el regreso del descanso no le sentó bien al Mallorca, que no supo salir de la presión del Barcelona, que consiguió llevar el balón al área donde esta vez Dani Olmo no perdonó y resolvió con un disparo raso que superó a Leo Román tras pasar su remate por debajo de las piernas de Copete.

El 1-0 pareció hundir al Mallorca, pero ni mucho menos. El equipo se rehizo muy bien y tuvo el empate en un cabezazo de Raíllo que no cogió portería. También a Larin le faltó puntería en otro testarazo, mientras que Leo Román llegó hasta las 10 paradas en un mano a mano ante Lamine. Llegaría hasta las 14 para completar un recital que le encumbra hasta lo más alto.

Barcelona: Szcezcny (1), Eric García (1), Araujo (1), Iñigo Martínez (1), Héctor Fort (1), Gavi (1), Pedri (3), Olmo (2), Lamine Yamal (1), Ferran (1) y Ansu Fati (2). Fermín (1) por Olmo (61′), Raphinha (1) por Ansu Fati (61′), Gerard (1) por Héctor Fort (76′), Pau Víctor (1) por Ferran (76′), De Jong (1) por Lamine Yamal (85′)

Mallorca: Leo Román (3), Mateu Jaume (2), Valjent (1), Raíllo (1), Copete (2), Mojica (1), Omar Mascarell (1), Samú Costa (1), Antonio Sánchez (1), Sergi Darder (2) y Larin (1). Marc Doménech (1) por Samú Costa (65′), Valery (1) por Antonio Sánchez (80′), Lato (1) por Mojica (80′), Abdón (1) por Larin (85′), Jan Salas (1) por Omar Mascarell (85′)

Árbitro: Ortiz Arias (1). TA Samú Costa

Gol: 1-0. Min.46: Dani Olmo

Incidencias: Minuto de silencio en recuerdo por el papa Francisco I.