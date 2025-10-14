Denuncia en Palma el robo de su ‘toro mecánico’ de 30.000 euros pero la pillan: la grúa se lo había llevado

Lo que comenzó como un presunto robo digno de película terminó en un auténtico bochorno. Una mujer española de 45 años ha sido imputada por agentes de la Policía Local de Palma por simular un delito después de denunciar que le habían robado su atracción de feria ‘toro mecánico’, valorada en nada menos que 30.000 euros.

La historia, sin embargo, se vino abajo tan rápido como empezó. La mujer aseguró que había estacionado su remolque el 14 de septiembre en el Camí Vell de Bunyola, y que cuatro días después había desaparecido misteriosamente. Alarmada, acudió a la Policía Local de Palma para denunciar el supuesto hurto.

Pero la sorpresa llegó cuando los agentes del Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GISD) revisaron los registros municipales. El remolque no había sido robado, sino retirado por la grúa el 12 de septiembre, dos días antes de la fecha indicada por la denunciante. El vehículo se encontraba en mal estado, abandonado en la vía pública y fue catalogado como residuo sólido urbano.

Cuando fue citada nuevamente para aclarar los hechos, la mujer cayó en contradicciones y cambió su versión: aseguró que no lo había estacionado ella, sino que simplemente lo había visto allí. Al ser informada de que su relato no cuadraba y de que podía enfrentarse a un delito de simulación de delito, la mujer pidió retirar la denuncia y prometió pagar los gastos de la grúa.

El caso ya ha sido remitido al juzgado de guardia para su valoración. Desde la Policía Local recuerdan que fingir un robo o presentar una denuncia falsa no es un juego: puede tener consecuencias penales graves. En este caso, la rápida actuación de los agentes evitó que la farsa terminara en un procedimiento judicial más serio.