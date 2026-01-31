David Fofana, el último nombre en la lista del Mallorca

El delantero costamarfileño David Fofana es el último jugador al que se ha relacionado con el Mallorca en este mercado de enero y, según ha podido confirmar OKBALEARES, el interés es real. Fofana pertenece al Chelsea, pero ha jugado cedido en la primera vuelta en el Karagumurk, de Turquía, donde ha marcado ocho goles en 17 partidos. Al atacante africano lo quiere también el Auxerre francés, aunque parece que la oferta que ha trasladado Pablo Ortells es superior económicamente.

«Datro» Fofana, nacido en 2002, se ganó su fichaje por el Chelsea en 2023 tras destacar en el Molde noruego, con quien marcó 24 goles en 65 partidos. Sin embargo no cuajó en Londres y desde entonces ha ido de cesión en cesión, hasta el punto de que el Karagumurk lo devolvió este mes al Chelsea, donde por supuesto no tiene sitio.

Fofana le costó al club inglés 12 millones de euros, por lo que las condiciones económicas que pide por su cesión no son precisamente asequibles, pero el Mallorca cree que puede ser el jugador adecuado para completar su ataque -puede jugar como delantero centro o como extremo- y por eso está dispuesto a hacer un esfuerzo mejorando la oferta del Auxerre. La decisión final será ahora del Chelsea primero y, en última instancia, del propio jugador.

Además, siguen abiertos varios frente tanto en entradas como en salidas. La idea es que venga un central, ante los problemas físicos de Raíllo y de Kumbulla, y no se descarta que llegue un tercer futbolista en función de lo que pase con Omar Mascarell, ya que el Atlético Mineiro brasileño ha trasladado una oferta de 1,5 millones de euros por su fichaje.

Sea lo que sea la solución final no se demorará, ya que el mercado se cierra el próximo lunes dos de febrero a las 12 de la noche, y ese es el escaso margen que le queda a Pablo Ortells para llevar a cabo las peticiones de su entrenador.