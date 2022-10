El CSIF critica la gestión «ruin» del alcalde Hila al fulminar el plan de reforma policial

El sindicato CSIF ha cargado contra la gestión «ruin» del alcalde socialista de Palma, José Hila, al fulminar el plan de reforma policial que han negociado las centrales sindicales de la Policía Local con el área de Seguridad Ciudadana a lo largo de toda la legislatura.

Finalmente, la guerra entre la dirección de este departamento, presidido por la concejala socialista Joana Maria Adrover, que negoció con los sindicatos de espaldas a su compañero de filas, Adrián García, que era el que tenía competencias en la materia desde su Concejalía de Función Pública, dio al traste con el plan de reorganización policial.

En un comunicado, el CSIF tilda de «totalmente inconcebible y de difícil justificación haber estado cuatro años gestando y preparando un proyecto con la implicación de numerosas personas que han estado dedicando jornadas íntegras de trabajo a algo, que finalmente no verá la luz por una actuación completamente ruin de los gestores principales, aunque eso sí, con un desembolso económico brutal por los salarios abonados por un proyecto imposible».

La no aprobación del plan perpetúa una gestión caótica del Cuerpo de la Policía Local durante estas dos legislaturas que llevan los socialistas al frente del cuartel de San Fernando. Supondrá, entre otras cuestiones, la no extensión a toda la plantilla de los denominados coeficientes correctores, que en estos momentos premian a unas unidades y agentes de forma arbitraria en detrimento de otros, seguirá manteniéndose también la obligatoria «renuncia a día libre» y no habrá equiparación salarial entre la plantilla, igualdad de horarios, etcétera.

«Es claro y evidente el despropósito», critica esta central sindical, lamentando que «el jefe de policía y la regidora Adrover se comprometieran a que después del verano, si se aprobaba el proyecto del refuerzo estival, presentarían a mesa de negociación el proyecto final de la reestructuración para su aprobación», algo que finalmente no ha sucedido.

«Además de presentarnos un último proyecto, cinco días después, nos desvelan la verdad del gran engaño de esta legislatura, mantenido por los responsables de Seguridad Ciudadana, que eran conscientes de las instrucciones de Alcaldía», para que no se llevara a cabo, abunda el CSIF.

Por ello, la central critica que el edil socialista de Función Pública no quiera responsabilizarse de las promesas de otros y lo culpa de haber «consentido que éstas se alarguen en el tiempo».

Tras explicar que García en más de una ocasión ha querido dar lecciones sobre responsabilidad, rendición de cuentas e incluso de la progresión laboral, «quizás debería ahora, además de valorar su propia gestión, exigir eso mismo a los responsables del área de Seguridad Ciudadana, para que justifiquen todo lo que al final no se ha realizado, dedicando infinidad de tiempo y medios personales a un proyecto que sabían perfectamente que no tendría recorrido por las órdenes específicas recibidas desde el inicio de la legislatura».

Además, el sindicato precisa que entre esos responsables políticos «se incluyen algunas jefaturas que están siendo ocupadas por libres designaciones sin haber tenido que llevar a cabo ninguna oposición para obtenerlas. Es una lástima que al final el perjudicado siempre es el trabajador», concluye el comunicado del CSIF.