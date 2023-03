El ex presidente del PP de Palma y secretario general regional del PP balear, José María Rodríguez, con el que la dirección en pleno de esta formación almorzó este pasado viernes en la localidad mallorquina de Sencelles, fue expulsado del partido en julio de 2016 por orden del entonces presidente nacional, Mariano Rajoy y de su secretaria general, María Dolores de Cospedal.

La dirección nacional ordenó la salida del que entonces aún era líder del PP de Palma por su presunta implicación en una trama corrupta de la Policía Local de la ciudad, caso en el que estuvo imputado, pero del que posteriormente quedó absuelto.

Rodríguez, desde entonces, parecía estar alejado de la política activa. En la actualidad, disfruta del tercer grado penitenciario tras ingresar en la cárcel el pasado mes de octubre para cumplir una condena de tres años y medio de prisión por el uso de fondos públicos para beneficiar a Over Marketing, una empresa que se encargó de las campañas electorales del PP de Baleares en 2003 y 2007. Además, la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma le inhabilita durante nueve años.

El almuerzo de ayer viernes con toda la dirección del PP balear, invitada por Rodríguez, al que asistió medio centenar de personas, entre ellos veteranos ex presidentes y ex coordinadores de las juntas de distrito del PP de Palma de la década de los 90, cuando Rodríguez logró siendo presidente de la formación encadenar cuatro mayorías absolutas en Palma entre 1995 y 2007, se produjo con un ex dirigente histórico del PP que actualmente no pertenece a esta formación.

Sin embargo, la cita pone en evidencia la influencia que tiene sobre parte de la dirección actual del PP balear, en Palma y a nivel regional.

En la capital balear, el secretario general, Javier Bonet, marido de la presidenta regional Marga Prohens, fue uno de sus fieles escuderos hasta la salida de Rodríguez del partido, al igual que la secretaria general regional de la formación, Sandra Fernández. Ambos en la comida de ayer estaban sentados al lado del ex político del PP. También tenía su sitio en la mesa principal el presidente del partido en Palma y candidato a las municipales de mayo, Jaime Martínez, que estos días ultima los detalles de su lista a esos comicios en los que aspira a devolver al PP la Alcaldía, en manos desde hace ocho años del socialista José Hila.

De ahí la importancia de este encuentro con Rodríguez que pondría de relieve que aún sigue moviendo los hilos en la sombra en el PP de Palma. En principio, se esperaba que a esta cita asistieron militantes de base y veteranos afiliados del PP, pero no la cúpula del partido encabezada por Marga Prohens.