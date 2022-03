El conseller de Podemos y vicepresidente del Govern de Baleares Juan Pedro Yllanes, mintió este martes en el Parlament autonómico al asegurar que no había ninguna investigación judicial referente al caso de corrupción destapado por OKDIARIO, el denominado Caso Varadero. Los documentos demuestran todo lo contrario. Hay investigación judicial. El 15 de marzo de 2021 la Audiencia Provincial de Baleares emitió un auto por el que ordenó al Juzgado de Instrucción número 1 de Palma proseguir con la instrucción de la querella presentada contra el Govern que preside la socialista Francina Armengol por un presunto delito de corrupción.

Yllanes aseguró que no había ninguna causa judicial durante su enfrentamiento con la portavoz del PP, Núria Riera, que le había exigido explicaciones por el caso de corrupción relacionado con el trato de favor a una serie de empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas.

No fue la única mentira que dijo el vicepresidente balear en el Parlament. Juan Pedro Yllanes se dirigió a la diputada del PP en estos términos: «Ustedes se están dejando intoxicar por un medio digital [en clara referencia a OKDIARIO] que ya ha tenido que indemnizar en numerosas ocasiones por publicar bulos». La realidad es que ni OKDIARIO ni su director, Eduardo Inda, jamás han sido condenados a pagar indemnización alguna.

Los documentos que acompañan esta información se refieren a la decisión de la Audiencia de Baleares de reabrir la investigación sobres el supuesto caso de corrupción que había archivado el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma tras recibir un documento falsificado por el propio Govern.

En contra de lo que dijo Yllanes en el Parlament, en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 1 figuran como querellados dos altos cargos de su Conselleria. Además, la parte querellante, el Grupo Fabkina, ha solicitado formalmente la comparecencia de Yllanes ante el juez.

Yllanes, por contra, no dio ninguna explicación al PP sobre el caso de corrupción que afecta a altos cargos de su Conselleria y se limitó a atacar al primer partido de la oposición en Baleares por haberle interpelado por la falsificación de un documento público con la finalidad de favorecer a determinadas empresas del sector náutico. El vicepresidente llegó a decirle al PP que «si iba va a seguir haciendo este tipo de oposición puede ir desechando la idea de gobernar en 2023».

Respuesta del PP

La respuesta de la portavoz adjunta del PP, Núria Riera, al vicepresidente Yllanes fue así: «Es normal que esté nervioso, señor Yllanes, porque les han pillado con el carrito de los helados… piensan que pueden hacer cualquier cosa sin disimulo, con soberbia y al borde de la ley. Pero la verdad, señoría… si no tienen nada que ocultar, ¿por qué no ha pedido usted una comparecencia parlamentaria para explicarlo todo si no hay tema? ¿Por qué sus diputados han votado en contra de las comparecencias pedidas desde la oposición?»

Núria Riera prosiguió así: «Si no han favorecido a empresas afines con documentos falsos, ¿por qué aún no me han entregado el expediente completo que le hemos pedido desde el Grupo Popular?»

Como ha ido contando este medio, el caso de corrupción se refiere al archivo de forma irregular de una serie de expedientes que había abierto el Govern a diversas empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas que gobierna en las Islas por infracciones graves a la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente. El Govern, la Conselleria de Yllanes concretamente, llegó a falsificar un documento público para evitar una investigación judicial sobre el caso.

A raíz de las informaciones desveladas por este medio, el PP reclamó al Govern todo el expediente relacionado con el Caso Varadero, una documentación que de momento no le ha sido entregada, tal como denunció la diputada de este partido Núria Riera en el pleno del pasado martes.

Vox, por su parte, solicitó la comparecencia en la Cámara autonómica de los consellers Juan Pedro Yllanes y Iago Negueruela (PSOE). La Mesa del Parlament ha rechazado en dos ocasiones estas comparecencias. En la primera ocasión lo hizo alegando que el caso de corrupción lo había destapado OKDIARIO, «un medio que no leían».