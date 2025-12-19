Corberán: «El Mallorca va a ser un rival exigente»

Carlos Corberán, entrenador del Valencia, dijo en la rueda de prensa previa al partido de este viernes en Mestalla que el Mallorca será «un rival muy exigente», aunque expresó su deseo de lograr la victoria «para darle a nuestra afición una alegría para despedir el año». El técnico mantiene varias dudas que no podrá despejar hasta última hora, como por ejemplo el estado físico del argentino Beltrán, con problemas estomacales.

«Danjuma es duda todavía, vamos a ver qué sensaciones tiene en el entrenamiento. Comert sigue siendo baja y Dimitrievski también. Veremos el resto de jugadores qué tal. Lucas Beltrán tiene un proceso estomacal. En las horas próximas veremos el estado real de la plantilla», dijo el entrenador valencianista.

Sobre la importancia del choque aseguró que «siempre es positivo ver cada partido como una final, es la mentalidad que tienes que tener cada día, cada partido en términos de entrega. Ayuda a conseguir el rendimiento que queremos. Es un rival exigente, debemos de tener precaución, estar alerta, va a ser un partido muy competitivo».

«El momento de ganar siempre es el próximo partido que vas a jugar. Ante el Betis, conseguimos un empate con buena imagen, Rayo Vallecano, Sevilla, Atlético de Madrid… En los últimos partidos he visto mejoría competitiva, más continuidad, todos han sido distintos, pero se parecen en que he visto capacidad de reacción, creciendo, entendiendo cada partido, afrontando la adversidad y la dificultad… En todos veo al equipo implicado, con entrega, compromiso, manejando bien algunos aspectos, y consciente de mejorar otros aspectos para tener mejores resultados», agregó el técnico.

Corberán dijo que al año 2026 le pide que «sigamos luchando y levantándonos ante cualquier golpe, cuando las cosas salgan bien seamos capaces de insistir, tener la respuesta y la mentalidad para rebelarse ante la adversidad. Eso es lo que deseamos. Y ahí nuestra afición es muy importante para nosotros. Tenemos un gran compromiso con ellos».

En cuanto a sus objetivos, aseguró que «me lo tomo de una forma clara y directa: ganar el siguiente partido. Sacar tres puntos ante el RCD Mallorca. Tenemos que hacer mucho trabajo y esfuerzo. Afrontamos un partido ante un rival exigente, tenemos ganas de darle a la afición los tres puntos y nos centramos en el partido, en hacer todo lo que podemos hacer para conseguirlo».

Finalmente, sobre el poco tiempo que ha tenido para recuperar entre partidos, ya que el Valencia jugó el martes en Gijón, admitió que «son las circunstancias que tenemos. Es una barbaridad jugar con tan poco tiempo para recuperar. Ojalá tuviéramos más espacio de tiempo para prepararlos, pero nos adaptamos a las circunstancias. Esperamos ver cómo están los jugadores y no será ninguna excusa porque el nivel de ganas y de deseo va a suplir cualquier dificultad».