La Copa Intercontinental regresa a Son Moix este noviembre

El Palau Municipal d’Esports de Son Moix será, por segundo año consecutivo, la sede de la Copa Intercontinental de fútbol sala tras el acuerdo alcanzado entre Mundo do Futsal, el Govern de les Illes Balears y el Illes Balears Palma Futsal. La gran final mundial de clubes enfrentará al equipo mallorquín, vigente campeón de la UEFA Futsal Champions League, con el Club Atlético Peñarol de Uruguay, campeón de la Copa Libertadores. La cita será el viernes 7 de noviembre en Son Moix, que volverá a convertirse en epicentro del fútbol sala mundial.

Bélgica, Brasil, Uruguay y Arabia Saudí también aspiraban a acoger la competición, pero la organización se ha decantado finalmente por la apuesta firme del Govern balear tras el éxito rotundo de la edición celebrada en Palma el año pasado.

El torneo, que organizará Mundo do Futsal en colaboración con el club balear, supondrá un nuevo escaparate internacional para Palma y para las Illes Balears, ya consolidadas como referencia en la organización de grandes eventos deportivos. No en vano, la ciudad encadenará en apenas dos semanas la celebración de la Main Round de la UEFA Champions League, a finales de octubre, con la final Intercontinental.

El Illes Balears Palma Futsal volverá a luchar por el título mundial tras revalidar su corona europea la pasada temporada. El equipo de Antonio Vadillo tendrá la oportunidad de pelear por el cetro intercontinental en casa y junto a su afición, en un pabellón de Son Moix que ya vivió una primera edición inolvidable. Aquella final no solo coronó al conjunto balear como bicampeón del mundo, sino que convirtió la cita en una auténtica fiesta del deporte, con animación dentro y fuera del pabellón, espectáculos musicales y audiovisuales y un ambiente sin precedentes en el fútbol sala internacional.

El reto ahora es superar esa primera edición y volver a hacer historia en unas islas que se han convertido en un lugar privilegiado para este deporte. Palma ya ha albergado seis fases de la Champions, entre ellas una Final Four, y ahora, por segundo año consecutivo, será también escenario de la gran final mundial de clubes.