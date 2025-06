El Consell de Mallorca exige el reintegro de 20.000 euros de subvención a la independentista OCB

El Consell de Mallorca exige el reintegro de 20.000 euros de subvención a la independentista Obra Cultural Balear (OCB) de los 50.000 que en 2023 recibió de forma nominal y sin pasar por concurso, por parte del anterior gobierno insular presidido por la socialista Catalina Cladera, para sufragar las actividades que realiza en su sede de Can Alcover en Palma.

El actual gobierno de coalición de PP y Vox, partidos que según este colectivo están movidos por el «odio e intransigencia hacia nuestra lengua y cultura que ningún demócrata puede aceptar», ha rebajado a 35.000 ese importe para debates, charlas y conferencias de fomento del secesionismo catalán que realiza en su sede en el centro histórico de la capital balear.

El importe que el Consell le reclama ahora a la OCB, forma parte de la subvención otorgada por Cladera el 9 de marzo de 2023 cuando el pleno insular adoptó el acuerdo de conceder una subvención nominativa de 50.000 euros a favor de esta entidad para apoyar sus actividades propagandísticas.

Ya con el actual gobierno en el Consell de Mallorca el 29 de septiembre de 2023, la entidad beneficiaria presentó el informe de auditoría con las facturas y justificaciones pertinentes de lo ejecutado y la vicepresidenta de Cultura del PP, Antònia Roca, aprobó la cuenta justificativa de los gastos admitidos por el centro gestor por importe de 54.380 euros.

El 10 de abril de 2024, el servicio de Control Financiero y Subvenciones del Consell comunicó el inicio de las actuaciones de fiscalización, siendo la ayuda otorgada a favor de la OCB en el ejercicio 2023 objeto de control financiero.

Fue en el proceso de revisión de la cuenta justificativa cuando se detectaron «incidencias referentes a varias facturas que necesitaban una aclaración», y por este motivo, el informe se remitió a la entidad beneficiaria para que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas como así hizo.

No obstante en septiembre de 2024, la interventora delegada firmó el informe definitivo de control financiero certificando que «hay facturas imputadas que finalmente no se admiten como gasto subvencionable», y por tanto, corresponde incoar el procedimiento de reintegro por éste importe no justificado correctamente.

En concreto, 18.433 euros más los intereses de demora correspondiente que ascienden a 1.112 euros que el colectivo independentista tiene un año para devolver, y cuya reclamación debe ser aprobada este jueves por el pleno insular.

Unas subvenciones para todas las actividades que la OCB organiza en su sede de Can Alcover, entre las que figura esta misma semana, por ejemplo, la venta por cinco euros de camisetas verdes de Sí a la Llengua para asistir a concentraciones y manifestaciones en contra del español, a favor de mantener la imposición en las aulas y contrarias al pacto presupuestario PP y Vox.

Un acuerdo éste que incluye que el español será, al igual que lo es el catalán, lengua vehicular en la enseñanza. Algo que esta entidad, sindicatos independentistas afines y liberados sindicales docentes englobados en la Xarxa Educativa per la Llengua califica de «agresión hacia nuestra identidad, cultura y lengua propia” que “atenta contra la cohesión social” y “pretende impulsar un proceso de sustitución lingüística escondido tras un pretendido bilingüismo».