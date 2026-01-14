El conductor que impactó frontalmente contra una familia mallorquina en Barcelona invadió el carril contrario

El conductor del vehículo implicado en el choque frontal en una carretera de Barcelona contra otro turismo donde viajaba una familia mallorquina se salió del carril. Por causas que todavía se desconocen, el individuo que viajaba solo en su coche invadió el carril contrario, impactó brutalmente contra el otro vehículo y provocó la muerte de dos niños pequeños de cuatro y cinco años de edad.

El siniestro tuvo lugar concretamente la noche del pasado 29 de diciembre, pocos minutos después de las 21:00 horas, en la carretera C-16, a la altura del municipio de Cercs, en la provincia de Barcelona.

Por el momento, los padres de los menores y otro adulto que iba en el turismo continúan hospitalizados con heridas de diversa consideración, al igual que el conductor del otro vehículo implicado en el siniestro, según ha podido saber este periódico.

El choque fue tan brutal que los equipos de emergencia que acudieron al lugar se encontraron con una escena dantesca. Todos los ocupantes del vehículo familiar resultaron gravemente heridos y fueron evacuados de urgencia a distintos hospitales de la provincia. Entre ellos se encontraban los dos niños, de tan solo cuatro y cinco años de edad, cuyos estados eran críticos desde el primer momento.

Pese a todos los esfuerzos del personal médico, el menor no pudo superar la gravedad de las lesiones y acabó falleciendo en el hospital donde permanecía ingresado. El segundo, por su parte, también acabó falleciendo días más tarde, concretamente el pasado 11 de enero, tal y como adelantó en exclusiva OKBALEARES.