Condenada una mujer por una estafa telefónica al líder de Vox en Palma Fulgencio Coll

Un juzgado ha condenado a una mujer por estafar casi 900 euros al líder de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, a través de un mensaje que recibió en su teléfono móvil.

Los hechos, según ha explicado el propio Coll en declaraciones a Europa Press, sucedieron en enero de 2024. Primero le llegó una llamada desconocida, que no cogió porque se encontraba en una reunión, y después recibió un mensaje.

En este, alguien que trataba de aparentar ser una entidad bancaria le informaba de una serie de operaciones que él no reconoció y accedió al enlace que le proporcionaban para consultarlas. Allí, ante la petición de la estafadora, facilitó algunos datos personales. «Fueron muy hábiles», ha indicado.

Después le hicieron tres cargos a su cuenta bancaria cuyo montante total ascendía a 895 euros. Al darse cuenta de que había sido víctima de una estafa, alertó a su entidad bancaria e interpuso una denuncia ante la Policía Nacional.

El caso llegó entonces hasta un juzgado de Palma, que este lunes ha celebrado el juicio. La Fiscalía y la defensa de la acusada han llegado a un acuerdo de conformidad por el cual ha admitido los hechos y ha aceptado una condena que no comporta su ingreso en prisión.

Coll se ha mostrado satisfecho con la resolución judicial y ha animado a todas las personas que sean víctimas de estas ciberestafas a denunciar. «La Justicia hace su trabajo», ha aplaudido.

Fulgencio Coll es el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma donde, durante esta legislatura, es socio preferente del equipo de gobierno del Partido Popular. Aunque hace algunos meses anunció su retirada de la primera línea política, lleva unas semanas dejando abierta la opción de continuar e incluso de «pedir la alcaldía» en función de los resultados electorales en 2027.