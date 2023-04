El Real Club Náutico de Palma siente que el Govern balear que preside la socialista Francina Armengol le ha dado la espalda ante el acoso de la Autoridad Portuaria de Baleares. Así lo ha expresado el actual director deportivo del histórico club náutico mallorquín, Manuel Fraga, en declaraciones a OKDIARIO.

En plena encrucijada por su supervivencia, Fraga ha reivindicado la enorme labor deportiva y social del Real Club Náutico de Palma (RCNP) en sus 75 años de historia, razón por la que considera que las autoridades deberían protegerlo. Asimismo, el directivo ha sido claro al abordar las consecuencias negativas que puede ocasionar para el deporte balear la eventual pérdida de la concesión por la que lucha el club: «Se perdería la Copa del Rey de Vela y mucho deporte base».

Una concesión cuyo futuro está en manos de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), ente dependiente orgánicamente del Gobierno central pero en la práctica controlado por los gobernantes de las Islas, liderados por el PSOE. Desde hace unos años, la entidad intenta renovar la concesión, pero varios informes del Estado discutidos ahora en un complejo proceso administrativo comprometen la continuidad del modelo con el que la marina ha estado operando desde 1948.

La Copa del Rey de Vela es una de las grandes regatas internacionales que cada año acoge la bahía de la capital balear tomando como base el emblemático Club Náutico de Palma. Un evento que, según un estudio de la Universidad de las Islas Baleares, tiene un impacto económico para la ciudad de Palma de 17’5 millones de euros. En caso de que el club acabara perdiendo su concesión, Palma correría el riesgo de perder su competición náutica estrella.

Al ser preguntado por esta cuestión, Fraga se ha mostrado tajante: «Por supuesto que se puede perder, es que se va a perder si no estamos aquí. Si el club no está en su instalación, peligra todo: el deporte, nuestra forma de gestionarlo, nuestra bandera; nosotros revertimos todos los beneficios al deporte y no a un consejo de administración que reparte dividendos».

La manifestación del sábado

Ante el peligro de que no renueven de la concesión, le entidad ha organizado la primera manifestación de su historia en defensa del deporte náutico y de una legislación que proteja la actividad de los clubes. Se celebrará el próximo sábado 15 de abril, a las 11.00 horas, bajo el lema Salvemos el RCNP y arrancará en las instalaciones del club, junto a la lonja de pescadores, en el muelle de San Pedro, en pleno paseo marítimo de Palma.

La protesta estará encabezada por regatistas y piragüistas tanto el Real Club Náutico de Palma como de otros clubes que portarán la indumentaria o los uniformes de sus respectivos equipos para hacerse ver. «Está previsto que asistan cerca de millar de personas. Muchas acudirán en sus embarcaciones y recorrerán la distancia que separa el edificio social del club y la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares. Allí se leerá un manifiesto en defensa de la náutica social y deportiva», cuenta Fraga.

Aunque el RCNP no estará solo en esta acción reivindicativa, pues contará con el apoyo del resto de clubes de las islas y de algunos dirigentes de clubes del resto de España. La Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB) recuerda que la precariedad y el futuro incierto de las concesiones afecta también a otros clubes históricos como el de Ibiza, el Portixol o el Marítimo de Mahón.

Cabe recordar que la concesión del Real Club Náutico de Palma caducó el pasado 31 de diciembre. La APB le otorgó entonces una ocupación temporal por un periodo máximo de tres años que se renueva anualmente, por lo que su futuro está en el aire. El RCNP hace un llamamiento a la participación de sus socios y de todos aquellos ciudadanos que quieran defender la continuidad de esta entidad deportiva con 75 años de historia.