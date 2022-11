La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha dado trámite a la solicitud del Real Club Náutico de Palma (RCNP) para que le sea otorgada una concesión de 30 años con carácter retroactivo (desde 1992 hasta el 31 de diciembre de este año), lo que, en el caso de ser aceptada, le permitiría continuar con los procedimientos de ampliación de plazo, conservar sus actuales instalaciones y seguir desarrollando su labor social y deportiva.

El Boletín Oficial del Estado hizo pública ayer, 17 de noviembre, la apertura del periodo de alegaciones a la petición realizada por el club el pasado mes de agosto a través de un escrito dirigido a la APB, donde se sostiene que el organismo portuario debió completar la transformación de contrato de servicios mediante el otorgamiento de una concesión demanial cuando se produjo la modificación de la Ley de Puertos de 2003.

Esta tesis se sustenta en los fundamentos de un informe del Consejo de Estado que achaca a la APB la situación de “precariedad” en la que se encontraría el RCNP desde aquel año.

El hecho de que el título del Real Club Náutico de Palma sea reconocido como una concesión es de vital importancia de cara a ver ampliado su plazo más allá del 31 de diciembre de 2022, dado que esta posibilidad está vedada a los inexistentes contratos de servicios.

Emerico Fuster, presidente del RCNP, valora de manera positiva la apertura del periodo de alegaciones a la reclamación del club, por cuanto supone que la Autoridad Portuaria de Baleares ha acogido sus tesis y, con la apertura de dicho trámite, ha iniciado el proceso para el otorgamiento de la concesión.

“Podría haberla archivado o simplemente no haber contestado, y por eso creemos que es una buena noticia. Nuestro escrito está muy bien fundamentado en base al contenido del informe del Consejo de Estado, que si bien entendió que el club no era titular de una concesión, reconoció que su situación debió resolverse hace 19 años por parte de la administración. No estamos pidiendo que se nos dé una concesión directa para los próximos 30 años, sino con carácter retroactivo, para que quedé constancia de que lo hemos sido durante todo este tiempo, y continuar con la ampliación de plazos a que tenemos derecho”, ha explicado Emerico Fuster.

El periodo de explotación del RCNP expira el próximo 31 de diciembre. En este sentido, el presidente ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los socios y usuarios del club, y ha confiado en que el próximo Consejo de Administración de la APB someta a votación y apruebe el otorgamiento de una Autorización de Ocupación Temporal (AOT) para que la entidad pueda seguir gestionando sus actuales instalaciones mientras se tramita, primero, la petición de la concesión retroactiva y, posteriormente, la ampliación de plazo por un periodo de 20 años, expediente que se encuentra abierto desde 2015.

Fuster ha recalcado la “indudable importancia social” del Real Club Náutico de Palma, una institución que “forma parte del patrimonio deportivo y marítimo de la ciudad” y cuya labor ha calificado de “insustituible”.