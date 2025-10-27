Un choque frontal entre dos vehículos en la carretera de Santanyí deja varios heridos

Aparatoso accidente el registrado en la mañana de este lunes en la carretera Ma-14 que une los municipios de Santanyí y Felanitx, en Mallorca. Un coche y una furgoneta han chocado frontalmente en una curva a la altura de la localidad de Cas Concos des Cavaller y ha dejado dos heridos con pronóstico reservado.

La parte frontal del turismo, de color azul, ha quedado totalmente destrozada. Los primeros usuarios de la vía que han visto el accidente se han parado para socorrer a los heridos, parar el tráfico y retirar los escombros que habían quedado en medio de la carretera.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos policiales y equipos de emergencia para dar asistencia sanitaria a los afectados, que han podido salir de sus vehículos por su propio pie.