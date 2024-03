La Cátedra del Mar Iberostar concede 12 premios a universitarios y jóvenes investigadores

La Cátedra del Mar Iberostar, fruto de la colaboración entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) y el Grupo Iberostar a través de la Iberostar Foundation, ha concedido 12 premios a alumnos de la universidad y jóvenes investigadores para investigación, conservación y gestión del medio marino, en la quinta edición.

En una nota de prensa, la UIB ha informado de que las becas y premios se entregan a trabajos de fin de grado y fin de máster, así como a proyectos de investigación y movilidad de doctorado con el objetivo de potenciar el talento para que las generaciones más jóvenes puedan contribuir a la búsqueda de soluciones para los ecosistemas y zonas costeras, principalmente frente al cambio climático.

Según la Universidad, se trata de impulsar la investigación en el campo de la ecología marina, fomentar la creación de nuevos grupos de investigación, formar a personal investigador especializado y promover la transferencia del conocimiento a través de la elaboración de estudios.

Gracias a esta convocatoria, los ganadores de los premios y becas para trabajos de fin de grado (TFG) y máster (TFM), además de un premio en metálico, tienen la oportunidad de dar a conocer el resultado de su investigación. Asimismo, los estudiantes de doctorado acudirán a congresos científicos relacionados con el medio marino y las problemáticas ambientales.

El acto de entrega, que ha tenido lugar este martes en el salón de actos de Son Lledó, ha contado con la asistencia del rector de la UIB, el doctor Jaume Carot; la vicerrectora de Innovación y Transformación Digital, la doctora Loren Carrasco; el profesor del Área de Ecología y director de la Cátedra del Mar, el doctor Samuel Pinya; el director de la Fundación Universidad-Empresa de Baleares, Luis Vegas, y, en representación del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea), Pablo Arechavala.

Por parte de Iberostar, ha acudido a este acontecimiento la vicepresidenta y Chief Sustainability Officer (CSO), Gloria Fluxá, y el director de Iberostar Foundation, Alejandro Borrás.

Por otra parte, han asistido la directora del Centro Oceanográfico de Baleares-Instituto Español de Oceanografía, la doctora Salud Deudero Company, y, en representación del Laboratorio de Investigaciones Marinas y Acuicultura (Irfap-Limia) de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, José María Valencia.

La vicepresidenta y CSO de Grupo Iberostar, Gloria Fluxá, ha señalado que «ha sido un orgullo entregar las 12 becas de la quinta edición de la Cátedra del Mar, una iniciativa que impulsa Grupo Iberostar junto con la UIB desde 2018 para apoyar la formación en investigación ambiental marina. Es un placer seguir apoyando este proyecto, que ha becado hasta ahora a 57 estudiantes desde su inicio. Confiamos en que estos jóvenes aporten soluciones innovadoras para abordar los desafíos más urgentes del planeta», ha añadido.

Los ganadores que ha elegido el comité para los premios Cátedra del Mar Iberostar a los Trabajos de Fin de Grado, dotados con 750 euros cada uno, han sido Toni Gabriel Sánchez, alumno del grado de Biología, con el TFG Efectos de la presencia de un ectoparásito trematodo en Xyrichtys novacula mediante el análisis de biomarcadores de estrés oxidativo y Neus Munar, alumna del grado de Química, con su TFG Desarrollo de dispositivos impresos en 3D recubiertos con redes metaloorgánicas HKUST-1 para la extracción de contaminantes.

Los premios y becas a los TFM, dotados con 500 euros cada uno y 750 euros más para participar en un congreso científico, han sido para Gemma Llàcer, con Respuesta metabólomica en contexto de cambio global: El caso de la esponja marina Aplysina aerophoba Nardo, 1843, Raül Rodríguez, con The metabolic pace-of-life síndrome of Xyrichtys novacula Linnaeus, 175, Yago Iván Baragaño, con Under pressure: assessing the ecological boundaries of the goose barnáculo Lepas sp. (Linnaeus, 1758) y Daniel Alejandro Bohórquez, con Incidence of herbivory of the invasive crab percnon gibbesi on the endemic Mediterranean Sea grass Posidonia oceanica.

Las becas a las tesis doctorales, dotadas con 750 euros cada una, además de hasta 1.250 euros para participar en un congreso científico han sido asimismo para Manuela Gertrudis García, con Effects of sunscreen components on the functioning of Posidonia oceanica (L.) Delile, Pere Miquel Mir, con Caracterización de las comunidades de criptógamas en sistemas dunares de Mallorca y Marta Bauzà, con Nuevos materiales avanzados basados en redes metalo-orgánicas para el tratamiento de aguas contaminadas.

Finalmente, las ayudas para proyectos de investigación, dotadas con 12.000 euros cada uno, han sido para Daniel Ruiz, con Aerial identificación of seagrass meadows at risk using artificial intelligence, Montserrat Compa, con MARHEAT: Monitoring the Effects of Marine Heatwaves on Benthic Marine Diversity in the Balearic Islands y Maria de Lluch Calleja, con ‘Efectos de las cremas solares en el reservorio de carbono marino, actividad microbiana y penetración de luz en aguas costeras dominadas por praderas de Posidonia oceanica (Escalp).