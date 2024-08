Cambio de destino de las pateras que llegan a Baleares: el 60% se concentra en Ibiza y Formentera

Las islas de Ibiza y Formentera son el nuevo destino favorito para las pateras que llegan a las costas de Baleares. En lo que va de año, las Pitiusas han recibido un total de 1.430 inmigrantes ilegales, el 89% de ellos de origen argelino, a bordo de hasta 95 embarcaciones, lo que representa un 62,7 por ciento de las 150 que han llegado a Baleares hasta este mes de agosto.

Una nueva tendencia que confirma, al menos este 2024, que ha habido un cambio en el punto de llegada de las pateras que vienen a Baleares. Anteriormente era Mallorca la isla balear que concentraba la mayor parte de las llegadas de los cayucos, con un 80 por ciento del total. Sin embargo, este año las llegadas se han repartido de forma distinta y ahora son Ibiza y Formentera las que representan el 60 por ciento del total de llegadas de inmigrantes y pateras.

Sólo en el mes de agosto han llegado a las Pitiusas hasta 581 inmigrantes ilegales a bordo de 34 pateras, mientras que en lo que va de año la cifra aumenta hasta las 94 embarcaciones con 1.430 personas a bordo. Unas cifras que no han parado de crecer y que están provocando una sobrecarga de los servicios de atención de inmigrantes.

La directora de Salud, Socorro y Medio Ambiente de Cruz Roja, Victòria Avellà, ha explicado que este año en Ibiza «no hemos tenido nunca tanta llegada». De hecho, ha sido la Confederación Española de Policía (CEP) la que ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Baleares medidas urgentes en la isla pitiusa como la creación de un centro de atención temporal de extranjeros (CATE).

«Está llegando demasiada gente»

Formentera es la isla balear que más está sufriendo la llegada masiva de pateras, donde han llegado 83 pateras en lo que va de año. Tanto es así que el presidente del Consell insular, Llorenç Córdoba, ha asegurado que «está llegando demasiada gente» en un momento en el que la pequeña isla pitiusa «no está preparada» para atender a todas las personas recién llegadas.

Además, el dirigente insular ha señalado que la llegada constante de pateras ha saturado los efectivos policiales: «La situación es muy grave tanto de primera acogida a los llegados en patera como en lo que se refiere a los menores no acompañados, que directamente pasan a estar tutelados por el Consell».

En relación a los menas, el presidente del Consell ha informado de la necesidad de contar con personal para atenderlos y de abrir nuevos centros ya que, según ha asegurado, los actuales repartidos por el resto de las Islas están saturados. «Desde Formentera, el Consell está tratando de abrir su propio centro pero se trata de un proyecto muy complicado», ha dicho.

Para abordar la emergencia migratoria, el Govern convocará a los consells insulares a una conferencia de presidentes extraordinaria que tendrá lugar, previsiblemente, la primera semana de septiembre. La intención es que sea un monográfico sobre la cuestión de la llegada de personas migrantes a las costas del archipiélago.

El 98% de los inmigrantes llegados a Ibiza y Formentera son argelinos

En relación al perfil de los ilegales que llegan en patera a Baleares, la directora de Socorro de Cruz Roja ha expuesto que en Mallorca un 42 por ciento son de procedentes de África subsahariana, mientras que el resto, son de Argelia. Sin embargo, en Ibiza y Formentera la mayoría de los llegados en pateras son de Argelia y un sólo un 11 por ciento son personas subsaharianas.

Cabe recordar que Baleares ya ha recibido en lo que va de año más inmigrantes y pateras en tan sólo ocho meses que en todo el año anterior. Hasta este mes de agosto ya se han superado los datos registrados en todo el año 2023, cuando llegaron a las costas de las Islas 2.175 inmigrantes a bordo de 136 pateras.

Desde el SUP confirmaron a OKDIARIO que los inmigrantes ilegales que llegan en pateras a Baleares tiran su pasaporte para esconder el país de donde vienen e incluso algunos mienten con la edad para hacerse pasar por menores. «No sabemos quién viene aquí, ni de dónde, ni siquiera si ha cometido algún hecho delictivo con anterioridad. No pasan ningún filtro, no sabemos qué tipo de personas pueden llegar a Baleares», relata el portavoz del SUP en Baleares, Manuel Pavón.