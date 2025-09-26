Caesa Cartagena-Fibwi Palma: arranca la Primera FEB

Han pasado tres temporadas desde que el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma se despidiese de la por entonces LEB Oro. Atrás quedan temporadas sufridas, esfuerzos de cuerpos técnicos, jugadores y directiva para alcanzar una meta soñada que se cristalizó el curso pasado. Este sábado, a las 19 horas, el equipo mallorquín vuelve a la categoría de plata del baloncesto español y lo hace visitando la cancha del Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB, un rival que, como el propio Fibwi Mallorca Bàsquet Palma, llegó a la categoría hace un año desde la Segunda FEB y logró firmar una temporada brillante llegando a entrar en play off. Este sábado marca el punto de salida para Pablo Cano, su cuerpo técnico y los jugadores en una temporada que promete ser intensa, llena de emociones y de mucha responsabilidad e ilusión para todo el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma.

Con cinco jugadores que siguen con respecto a la pasada temporada y hasta siete incorporaciones, el equipo palmesano debuta con la bandera de la ilusión izada y con un plantel lleno de jugadores que quieren dar un paso al frente colectivamente aderezados con jugadores cuya experiencia será clave. “Llegamos bien. Llegamos con una cantidad de entrenamientos necesaria para tener la identidad de equipo definida. El equipo tiene claro a lo que tiene que jugar y, obviamente siempre llegas al primer partido pensando que algo puede fallar o haya que resolver al momento. Lo que espero es que el equipo muestre su esfuerzo durante los 40 minutos y que empecemos a trazar nuestro camino con esa identidad del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma”, ha explicado Pablo Cano que sobre la pretemporada ha indicado: “Confío en que el entrenamiento es donde se generan los hábitos. A todos nos hubiese gustado jugar un partido más, hubo una opción de hacerlo pero el rival se terminó retirando por situaciones que no podemos controlar pero hemos hecho todo para llegar lo mejor preparados posibles y creo que estamos preparados”.

Cree el entrenador uruguayo que “los cinco jugadores que se mantienen son la columna vertebral del equipo pero también la directiva, cuerpo técnico y demás son los mismos. La buena dinámica con la que acabamos no es sólo del equipo. Esta cultura que se empezó a generar se está transmitiendo y los nuevos jugadores van aceptándola de buena forma y creo que se están haciendo las cosas bien”. Ha explicado el técnico lo que supone para él jugar en Primera FEB. “El año pasado tuve la sensación de objetivo cumplido y para mi supone una gran ilusión. Todos tenemos la oportunidad de volver en el club a competir en Primera FEB. La Primera FEB va subiendo el nivel y nos vamos a encontrar con equipos con una estructura ACB y el nivel va a subir. Lo aceptamos con muchísima responsabilidad y es un desafío de los bonitos que te toca vivir en la vida”.

En cuanto al Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB ha apuntado: “Es un equipo que ha cambiado de un año a otro. Tienen un base muy rápido que es importante defenderlo en la transición y tiradores que si quedan sueltos pueden lastimarnos y cuentan con un jugador como Faberani con mucha trayectoria y mucha calidad. Físicamente igual puede ser que saquemos ventaja pero ofensivamente saben lo que quieren hacer pero tienen algunos aspectos que tengo identificados en donde podemos hacerles daño.

Enfrente, el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma tendrá a un equipo, el Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB liderado en el banquillo por el ex entrenador del equipo palmesano Félix Alonso. Con una plantilla renovada en la que se mantienen tres piezas del año pasado y con jugadores como Teemu Suokas, Spencer Svejcar o el experimentado Vitor Faverani, el equipo blanquinegro llega a la cita de este sábado dispuesto a arrancar en positivo una temporada muy exigente.