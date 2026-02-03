Cae el ladrón de las taquillas: detenido por robar carteras y móviles a trabajadores de un súper de Palma

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre de nacionalidad española y 36 años de edad acusado de un delito de robo, después de ser sorprendido el pasado 31 de enero mientras sustraía efectos personales en las taquillas de los trabajadores de un establecimiento comercial situado en la barriada palmesana de Son Dameto.

Según relataron varios testigos presenciales, el individuo accedió de manera indebida a una zona restringida del comercio, concretamente a los vestuarios del personal, un espacio de uso exclusivo para los empleados. Una vez en el interior, el sospechoso forzó un total de 17 taquillas, de las cuales 11 pertenecían al vestuario masculino y seis al femenino, causando daños visibles en las cerraduras.

Como consecuencia de la acción delictiva, el ladrón se apoderó de diversas carteras, dinero en efectivo, un teléfono móvil de alta gama y otros objetos personales propiedad de los trabajadores del establecimiento. La situación fue advertida por varios empleados, que lograron sorprender al sospechoso en pleno robo y procedieron a retenerlo e inmovilizarlo hasta la llegada de los agentes policiales.

A su llegada al lugar de los hechos, los efectivos de la Policía Local de Palma realizaron una inspección inicial y localizaron entre las pertenencias del detenido hasta tres carteras pertenecientes a los empleados, así como diversos billetes. Además, durante una inspección ocular de los vestuarios, los agentes hallaron otros objetos que presuntamente el autor habría intentado ocultar bajo el mobiliario.

Tras su identificación, los policías comprobaron que el detenido cuenta con un amplio historial policial por hechos de características similares. Asimismo, se valoró su posible relación con un intento de hurto ocurrido esa misma mañana en otro establecimiento de la zona de Son Peretó.

Una vez concluidas las primeras diligencias por parte de la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma, el detenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional para continuar con el procedimiento correspondiente.