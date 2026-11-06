Borracho, sin casco, sin luces y en sentido contrario: la peligrosa huida de un motorista de madrugada en Palma

La Policía Local de Palma interceptó durante la madrugada del pasado 3 de noviembre a un motorista, español de 26 años, que protagonizó una peligrosa huida por el polígono de Son Malferit y varias calles adyacentes. El joven está siendo investigado por un presunto delito contra la seguridad vial después de dar positivo en la prueba de alcoholemia con una tasa de 0,76 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Los hechos ocurrieron sobre las 00.45 horas, cuando una patrulla de la Unidad Nocturna (UNOC) circulaba por la carretera Ma-15 en dirección a Palma. A la altura de la rotonda de Can Blau, los agentes observaron un ciclomotor que circulaba sin las luces encendidas y cuyo conductor no llevaba el casco obligatorio. Además, el motorista aceleraba el vehículo accionando directamente un cable que sujetaba con la mano derecha.

Cuando los policías activaron los dispositivos luminosos para ordenar su detención, el conductor aceleró bruscamente e inició la huida. Se introdujo en la rotonda y accedió a la Ma-15 en sentido contrario, realizando varios zigzags hasta llegar a la calle Sócrates a través de una rampa reservada exclusivamente para peatones.

Ante el riesgo que suponía la persecución para el resto de usuarios de la vía, los agentes decidieron apagar las luces policiales y continuar el seguimiento de forma discreta por calles paralelas. La maniobra permitió localizar poco después al ciclomotor detenido en la calle Gaston Vuillier.

Al percatarse de la presencia policial, el joven arrojó la moto al suelo e intentó escapar a pie por la calle Jules Leclercq. Sin embargo, fue interceptado por los agentes a escasos metros. Según la Policía Local, el propio implicado manifestó que había huido para evitar ser denunciado.

Triplicaba la tasa de alcohol

Una vez interceptado, los agentes comprobaron que el conductor presentaba síntomas evidentes de haber consumido bebidas alcohólicas. Sometido a la correspondiente prueba de etilometría, arrojó un resultado de 0,76 mg/l de alcohol en aire espirado, una cantidad que triplica el límite administrativo general de 0,25 mg/l y supera el umbral establecido para la vía penal. El joven rechazó someterse a una prueba de contraste en un centro sanitario.

Por estos hechos, la Sala de Atestados instruyó diligencias contra el conductor, de nacionalidad española y 26 años, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. El hombre fue informado de su condición de investigado no detenido y citado para comparecer en un juicio rápido ante la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.

Por último, el ciclomotor fue retirado por la grúa municipal y trasladado al depósito de la Riera.