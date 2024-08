Borja Jiménez: «El Mallorca nos lo va a poner difícil con toda seguridad»

El entrenador del C.D. Leganés, Borja Jiménez, compareció en la rueda de prensa previa al partido que el equipo pepinero disputará este sábado (21:30 horas) ante el R.C.D. Mallorca en el Estadio Municipal Butarque, correspondiente a la cuarta jornada de LALIGA EA SPORTS.

El técnico confirmó que «en principio no habrá ninguna baja. Nastasic creo que todavía no estará disponible. Es un jugador muy contrastado, con experiencia, un perfil diferente al que teníamos. Nos puede aportar cosas. Es zurdo y no teníamos un central zurdo. Viene de no entrenar y le costará un tiempo ponerse en forma. En octubre estaremos todos disponibles. Hay que tener paciencia, ir sumando».

Respecto al Mallorca, analizó que «sus comportamientos son un poco similares a los del año pasado. Arrasate ha ido metiendo cosas que hacía en Osasuna el año pasado. Tiene jugadores muy habilidosos de tres cuartos de campo en adelante, con uno de los goleadores de LALIGA. Con la incorporación de Mojica han ganado profundidad. Es un equipo hecho, construido, y que tiene las ideas muy claras. Su inicio era complicado y nos lo va a poner muy difícil».

El equipo afrontará su tercer partido en esta semana: «El calendario es el que es. Ellos jugaron el martes, pero tenemos los mismos partidos en los mismos días. No nos tiene que servir de excusa, tenemos una plantilla amplia y mañana también habrá cambios, no sé cuántos. Intentaremos poner a la gente que creamos que mejor puede iniciar el partido y ser determinante en la segunda parte».

Preguntado por el inicio del equipo, el técnico cree que todo el mundo tiene «que tener todos los pies en el suelo, y más en la jornada 3, con los equipos por hacer. Todo lo que consigamos no nos lo quitan, pero estamos preparados para sufrir y competir. Cuando el resultado es bueno es muy positivo. Hay mucho trabajo detrás de cada resultado, mucha humildad, sabiendo que teníamos un inicio complicado. Es una categoría nueva y hemos ganado en confianza al ver la capacidad de competir de tú a tú con estos rivales».