BIAM 2025 reúne en Calvià a casi un centenar de alumnos en sus jornadas profesionales

BIAM 2025 (Balearic Islands Audiovisual Market) ha realizado su programación anual en Calvià con unas jornadas profesionales que han reunido a cerca de un centenar de alumnos de los ciclos de Grado Superior de Imagen y Sonido del CIFP Juníper Serra, creadores y profesionales del sector audiovisual y digital. El encuentro, celebrado los días 16 y 17 de diciembre en el Hotel Illetas Albatros, ha consolidado por quinto año consecutivo a BIAM en Calvià – municipio que le vio nacer – como un espacio de referencia para la formación, el intercambio de conocimiento y la innovación en el ámbito audiovisual de las Illes Balears.

El evento fue inaugurado oficialmente por Elisa Monserrat, regidora de Turismo del Ajuntament de Calvià, quien destacó la importancia de apoyar -desde la Fundación Calvià 365- iniciativas como BIAM ya que ponen en valor la industria audiovisual. Monserrat además ha comunicado a los presentes al evento que el 2026 será el año del cine en Calvià por la apuesta que desde el consistorio se realizará por la industria audiovisual a través de diferentes proyectos incluyendo un evento MICE de gran formato en el mes de mayo y otras iniciativas que se irán presentando en los próximos meses.

También el director de BIAM, Andreu Fullana agradeció el gran apoyo que durante cinco años ha tenido el proyecto por parte del municipio que le ha visto crecer, Calvià, informa la organización en un comunicado.

Las Jornadas Profesionales de Creación Digital y Redes, celebradas el martes 17 de diciembre – presentadas por MaJo García – ofrecieron una programación eminentemente práctica. Uno de los momentos destacados fue el “Taller de creación con Inteligencia Artificial», impartido por el director, guionista, productor y speaker de IA & Media, Paco Torres, en el que los participantes pudieron experimentar con herramientas de IA aplicadas al desarrollo de contenidos audiovisuales y digitales.

En palabras de Torres: “Estas jornadas han permitido aterrizar el nuevo paradigma al que se enfrenta nuestro sector, marcado por el creciente protagonismo de la inteligencia artificial en los procesos de producción. Los estudiantes han podido comprender mejor cómo funciona el modelo de negocio, qué claves son necesarias para producir con calidad y, sobre todo, la importancia de mantener la ética y el humanismo como base de toda esta tecnología”.

Asimismo, la mesa redonda “Creación digital y podcast”, con la participación del director creativo de Tesseo Producciones, David Ávila y el productor ejecutivo y subdirector de desarrollo y negocio I+D de Tesseo Producciones – hasta hace dos meses -, Luis Alcázar, abordó cuestiones clave como los derechos de autor en entornos digitales, los modelos de monetización y las oportunidades profesionales que ofrece el podcast en el actual ecosistema creativo. En palabras de Alcázar: “Cualquier contenido digital siempre tiene que tener en el centro 5 a su audiencia”. Por su parte, Ávila animó a los participantes a introducirse en el mundo del podcast y potenciar la facilidad que este tipo de formatos ofrecen de cara a la internacionalización: “A partir de ahora podcast desde Mallorca hacia el mundo entero”.

BIAM 2025 cerrará su itinerario mañana en Formentera con una sesión formativa en el IES Marc Ferrer dedicada a la identidad digital y la creación de contenidos para redes sociales.

Un recorrido por Madrid, Menorca y Mallorca

Tras su paso por Madrid y Menorca, BIAM 2025 puso el broche final a su edición en Mallorca con un programa centrado en la creación digital, el uso creativo de la inteligencia artificial y el auge del podcast como herramienta de comunicación y difusión cultural. La jornada del martes 16 de diciembre arrancó con un cóctel de inauguración que sirvió como espacio de networking entre profesionales, estudiantes y representantes institucionales.

Como actividades complementarias, BIAM 2025 incluyó la proyección BIAM in SHORTS en CineCiutat (Palma), con una selección de cortometrajes representativos del mercado.

Con esta edición, BIAM 2025 reafirma su compromiso con la formación continua, la innovación tecnológica y el impulso del talento creativo local, contribuyendo a consolidar las Illes Balears como un territorio activo y competitivo dentro del panorama audiovisual nacional.