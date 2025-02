La consellera de Salut del Govern balear, Manuela García, ha exigido al Ministerio de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez «más diálogo» en el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, celebrado en Madrid, a la hora de elaborar el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

Manuela García ha transmitido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que comparte la necesidad de reforma del Estatuto marco, la ley más importante para la regulación de la profesión médica, que, además, lleva más de 20 años sin actualizarse. Sin embargo, «no estamos en absoluto de acuerdo en las formas, en la metodología, ni muchos menos en algunas propuestas que se recogen en este borrador».

La consellera de Salut ha hecho hincapié en que lo único que ha conseguido el Ministerio con su proceder ha sido poner en su contra a toda la profesión médica. «En Balears estamos enormemente preocupados también por el malestar que sienten los profesionales, y más en un momento en que faltan especialistas en nuestro sistema sanitario. Nuestro trabajo debe ser el de atraerlos, captarlos, fidelizarlos. Y este borrador redactado del Ministerio hace justo lo contrario», ha criticado Manuela García.

En este sentido, García ha mostrado su malestar y desacuerdo ante la manera de actuar de la ministra, sin tener en cuenta a las comunidades autónomas. «Hemos recalcado que tenemos líneas rojas por las que no pasaremos y hemos trasladado nuestra preocupación por la invasión competencial que supone un borrador, que ni siquiera va acompañado de una memoria económica», ha criticado.

Para Manuela García es importante recalcar que no se puede plantear la reforma del Estatuto Marco desde la confrontación, la invasión de competencias, la falta de financiación y el desprecio hacia los profesionales, «hay que hacerlo desde la negociación, el trabajo conjunto y el consenso», ha señalado la consellera.

Protestas de los médicos de Baleares

Centenares de médicos de toda Baleares se concentraron este lunes frente a las puertas de hospitales y centros de salud de las Islas para expresar su enfado y descontento con el polémico Anteproyecto de Ley del Nuevo Estatuto Marco que propone la ministra Mónica García.

Unas movilizaciones que tuvieron lugar frente a hospitales y centros de salud de Mallorca, Menorca e Ibiza, aunque la convocatoria principal se ha realizado en el Hospital Son Espases de Palma, el centro sanitario de referencia de las Islas, donde se han reunido más de 200 profesionales.

De esta manera, centenares de médicos exigieron a la ministra de Sanidad unas condiciones laborales justas y adecuadas a la importancia de su labor. También han reclamado un estatuto propio para la profesión médica y medidas para captar y fidelizar facultativos para el Sistema Nacional de Salud y evitar la fuga de profesionales, como la creación de una nueva categoría profesional A1 plus, acorde con la formación y responsabilidad del colectivo.

Por otro lado, los facultativos mostraron su oposición frontal a la jornada laboral obligatoria de 48 horas justo en el momento en que se trata de implantar en términos generales la jornada de 37 horas y media; y exigen la retribución de las guardias como horas extraordinarias. También han pedido que se computen las horas de guardia para la jubilación y que se reconozca la profesión médica como profesión de riesgo.

Los profesionales sanitarios, por otra parte, mostraron su oposición al nuevo sistema de incompatibilidades y a la exclusividad para los residentes al finalizar su formación, a la incompatibilidad para jefes de servicio y coordinadores de centros de salud, a la movilización forzosa por razón de servicios y a la evaluación anual del desempeño.

El presidente del Sindicato Médico (Simebal), Miguel Lázaro, ha celebrado el éxito de la convocatoria y se ha mostrado confiado en no tener que llegar al extremo de una convocatoria de huelga: «a los médicos no nos gustan las huelgas», ha asegurado, aunque no ha descartado otras medidas de presión.