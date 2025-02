Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, advierte de que el estatuto marco que propone la ministra de Sanidad, Mónica García, provocará una gran fuga de talento, derivada de la exclusividad que exige el texto inicial que se ha presentado.

Lázaro es muy tajante en esta entrevista concedida a OKDIARIO: «Es un auténtico bodrio, es lesivo y penaliza al colectivo médico». Por ello, el colectivo médico ya tiene previstas concentraciones para mostrar su firme rechazo al borrador de la ministra.

Pregunta.- ¿Cuáles son las principales críticas hacia el estatuto marco que ha presentado la ministra de Sanidad, Mónica García?

Respuesta.- Nosotros estamos dentro de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, en la que hay 14 sindicatos. Llevamos dos años negociando el estatuto. Este último documento fue el mayor que nos han entregado. Un documento que fue un auténtico bodrio, hay que decirlo, que es lesivo, regresivo y penaliza al colectivo médico. O sea, el colectivo médico en su singularidad no está reconocido para nada. Todavía esperamos que atienda nuestras propuestas, porque evidentemente este borrador ha despertado un grado de hartazgo e indignación que yo nunca había visto. Ha concitado la unión de todos los sindicatos médicos españoles. El rechazo del Foro de la Profesión Médica, de los miles de estudiantes de medicina. Es decir, no hay nadie que no esté en contra de este borrador. A lo mejor están a favor los políticos simpáticos, los políticos de Mónica García, porque este es el borrador de Mónica García. Incluso el PSOE no se ha pronunciado sobre este borrador. Que por cierto, me gustaría saber qué opinión tiene. Yo le preguntaría a la ministra Mónica García si cree que esto es lo que necesita la sanidad pública española del siglo XXI.

P.- ¿Las movilizaciones que hay previstas en febrero podrían derivar en huelgas?

R.- Nosotros vamos con estrategia nacional y a nivel autonómico vamos a hacer asambleas. Pero bueno, lo que son fijar los días de las movilizaciones y el cronograma y cómo van a ser, hay que fijarlas todavía. Las fechas que han salido son el 6 y del 13 de febrero. Pero es verdad que lo que el colectivo médico opina, luego al médico le cuesta mucho hacer huelga. ¿Por qué? Porque deja de ver pacientes por esa especie de compromiso ético y deontológico. Porque en el fondo la huelga la pagamos nosotros mismos. A los médicos no les gustan las huelgas y las pagan los pacientes. La pelota está ahora en el tejado de la Administración. Pero sí que es verdad que nosotros, según cómo responda la ministra a lo que estamos negociando, evidentemente la palabra huelga se va a poner encima de la mesa.

P.- ¿Se está cobrando el plus por plazas de difícil cobertura o sólo se cobra el plus de insularidad en Baleares?

R.- No, el plus de insularidad es una cosa y el déficit de cobertura es otra. Difícil cobertura y muy difícil cobertura. Aquí tenemos una cosa que se llama muy difícil cobertura, que nos sirvió para resolver el gran problema de la oncología de Ibiza. Ahora hay cinco oncólogos allí, o sea, que eso funciona. Entonces, aquí hay que generalizar puestos de muy difícil y muy difícil cobertura a nivel retributivo y no retributivo. Hay hospitales comarcales que son puestos de difícil cobertura y algunos son de muy difícil cobertura. Otro elemento fundamental que nos ayudaría muchísimo a captar y fidelizar médicos es que Baleares tenga una insularidad como Ceuta y Melilla, no como Canarias. La vida es más cara que en Canarias, como Ceuta y Melilla. Aquí hay una gran diferencia. Cobramos 120 euros mensuales en Ibiza y aquí 110 y sin embargo en Ceuta y Melilla cobran 800 euros. Ese complemento que tiene que ver con el alquiler, con que la vida es más cara aquí y los transportes, ese elemento sería un elemento importante. Es nuestro objetivo que se iguale. No sé qué va a hacer el Govern balear con respecto al tema de la insularidad, pero la propuesta nuestra es clara, que se iguale a lo mejor de dos años o máximo tres a la insularidad de Ceuta y Melilla.