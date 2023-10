En la primera reunión de la Comisión de Centro Histórico del Ayuntamiento de Palma de esta legislatura, uno de los puntos que se han tratado ha sido el de la consulta de protección de la isleta, piscina y solárium y la pasarela sobre el Paseo Marítimo (Avenida Gabriel Roca, 33).

En el debate, según ha indicado en rueda de prensa el concejal de Urbanismo del PP, Óscar Fidalgo, han habido «voces para todos los colores», desde las que creían que se debía proteger todo el conjunto arquitectónico, «aunque la piscina que venía del Hotel Mediterráneo ya no existe», ha puntualizado, hasta otras que abogaban por mantener la pasarela que unía el mar con el edificio, al pensar que tenía elementos de consideración para tener una catalogación.

«Si bien, la cuestión que también se ha puesto sobre la mesa es que esta petición es una consulta a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), que es quien está ejecutando las obras del Paseo Marítimo, y, además, que esta tiene carácter extemporáneo», ha aclarado Fidalgo.

Una consulta del Ayuntamiento a la APB, para la conservación de elementos arquitectónicos de la pasarela, «que algunos piensan que podrían ser catalogados como vestigio de algo que, en su día, conectó un edificio con el mar, aunque a día de hoy no tendría sentido porque el puente acabaría en la futura mediana del Paseo Marítimo», no de la isleta, «un elemento finiquitado legalmente», según el regidor, y condicionada a que no supusiera un retraso en las obras del Paseo Marítimo. Por este motivo, los votos de los miembros de la Comisión de Centro Histórico han sido contrarios.

Así mismo, el regidor ha comentado que a la Comisión de Centro Histórico han acudido los arquitectos del proyecto de reforma de cambio de uso de residencial a turismo interior en la Calle Campana, 4. Un proyecto que, ha reivindicado, «coleaba desde el año 2021» y que ha contado con la aprobación de los miembros de la Comisión.

Las reuniones de la Comisión de Centro Histórico mantendrán una periodicidad de 15 días, y en principio serán cada martes después de la Gerencia de Urbanismo, y en la reunión de hoy de manera extraordinaria, se han abordado entre otras cuestiones como «aligerar los expedientes acumulados durante estos meses».

Fidalgo ha precisado que «los expedientes acumulados estos meses, vienen siendo los de la legislatura pasada, no es que haya habido un aluvión extraordinario».

«Si bien», ha apuntado, «la intención del nuevo equipo de gobierno de esta área municipal es dar salida, lo antes posible, a este trámite de información obligatoria que tiene la Comisión de Centro Histórico, en aras de agilizar, cuanto más y cuanto antes, los expedientes administrativos que estén en manos del Ayuntamiento para que los promotores hagan lo propio a la mayor brevedad posible».