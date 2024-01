El Ayuntamiento de Palma reconoce que «se equivocó» al no declarar festivo el día de Sant Sebastià

El Ayuntamiento de Palma reconoce que «se equivocó» al no declarar festivo el pasado sábado 20 de enero, Sant Sebastià, patrón de la capital balear, tal y como ha reconocido el primer teniente de alcalde del PP, Javier Bonet, que ha instado a todos los grupos municipales a garantizar que este día sea festivo «siempre».

Así lo ha decidido el pleno municipal tras aprobar uno de los tres puntos de una proposición del PSOE Palma con los votos a favor de PP, PSOE, Més per Palma y Unidas Podemos y las abstenciones de Vox. Por otra parte, la proposición pedía la creación de una comisión tripartita (con sindicatos, patronales y el Ayuntamiento) para fijar los festivos locales, así como instar al Govern a priorizar el 26 de diciembre como festivo.

El teniente de alcalde de Cultura, Javier Bonet, ha admitido que el Consistorio «se ha equivocado» y ha opinado que «el patrón de Palma debería ser siempre festivo» si bien cada año será el pleno municipal el que lo tenga que acordar. Asimismo, ha señalado que en el pleno todos los grupos políticos estuvieron de acuerdo en que Sant Sebastià no fuera festivo este 2024, por lo que es un debate sobre el que «todos» deben «seguir trabajando».

El hecho de que, por primera vez en la historia, el día del patrón de la capital balear no fuese festivo con el argumento de que caía en sábado, provocó una notable polémica la semana pasada, si bien fue el pleno del pasado mes de septiembre, cuando el Consistorio aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos, los dos días que debía elegir como festivos en el año 2024.

Sorprendentemente no eligió el día del patrón sino el 26 de diciembre, segunda fiesta de Navidad, y el 24 de junio, festividad de Sant Joan. Aunque el 26 de diciembre, tradicionalmente es festivo en Palma, no sucede así con el 24 de junio, día de Sant Joan, dado que es una celebración que no tiene ningún arraigo en la capital de Baleares y sí en Menorca.

En cuanto a la creación de la comisión tripartita, Bonet ha considerado que «lo más sensato» es que el salón de plenos sea quién «evalúe, comente y decida por unanimidad». Por ello, el PP ha votado en contra de este punto, que ha quedado rechazado.

Además el Ayuntamiento de Palma ha avanzado este jueves que está valorando presentar la candidatura de la ciudad a ser Capital Española de la Gastronomía para el año 2025.

El Consistorio ha hecho este anuncio tras una reunión mantenida ayer entre el alcalde de Palma, Jaime Martínez, junto al teniente de alcalde de Turismo, Cultura y Deportes, Javier Bonet, y la coordinadora general de Turismo y Restauración, Victoria Mulet; con el director general de la Federación Española de Periodistas de Turismo, Pedro Palacios, en el marco de Fitur.

Durante el transcurso del encuentro, Palacios ha explicado al equipo de la Corporación municipal los requisitos necesarios para optar a esta nominación.

En este sentido, el representante de los periodistas de turismo ha alabado la «amplia oferta de calidad» en materia de restauración de la que dispone Palma.

Por su parte, el alcalde ha trasladado a Palacios la «clara y decidida» apuesta por la gastronomía, junto al deporte y la cultura, como ejes vertebradores de la estrategia turística del actual equipo de gobierno. Martínez también ha explicado a Palacios de qué manera la creación de una regiduría específica de restauración permite «avanzar en este objetivo».

Cabe recordar que esta reunión estuvo enmarcada dentro de la agenda de trabajo que ha mantenido el alcalde, junto con el teniente de alcalde de Turismo, Cultura y Deportes, durante la feria Fitur, donde se ha presentado Palma como la capital gastronómica del Mediterráneo y se ha degustado la tapa y el cóctel ganadores del certamen TaPalma 2023.