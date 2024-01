La borrasca Juan se suma a la fiesta y pasa por agua la revetla de Sant Sebastià de Palma

La borrasca Juan se suma a la fiesta del patrón y pasa por agua la revetla de Sant Sebastià de Palma, tal y como se preveía desde hace varias jornadas y como todo hacía presagiar que así iba a suceder este viernes 19 de enero, de cielo cubierto todo el día y de chispeo constante en una tarde noche fría y lluviosa.

Aunque los malos augurios y predicciones meteorológicas eran las mismas y no se cumplieron felizmente, en la pasada Cabalgata de Reyes, en la noche más larga de Palma no ha sido así. El mal tiempo ha hecho acto de presencia, aunque no está impidiendo que estén siendo ya cientos los palmesanos que desde las siete de la tarde se están desplazando por las principales plazas del centro, en una fiesta patronal que como es lógico, está siendo menos concurrida que en otras ocasiones.

Así ha sido en el arranque oficial de la jornada, con la actuación pasadas las 18.00 horas de madó Pereta en una Plaza Mayor con escasa asistencia de público, por la pertinaz llovizna que no ha cesado desde mediodía.

Ante esta tarde noche fría y desapacible, abrigos y paraguas están ya haciéndose sitio en las cinco plazas musicales que desde las 20.30 horas acogen las actuaciones artísticas programadas, desde la de Cort, Juan Carlos, Plaza de la de la Reina, Olivar y Plaza Mayor, así como otras del centro, donde hay anunciadas propuestas alternativas al programa oficial.

No obstante el concierto de Ses Kanuteres previsto en la Porta del Mar, en el que participaban Xisk, dj set y Plan-ET, se ha suspendido por la lluvia, cosa que salvo inclemencias meteorológicas sobrevenidas de notable fuerza mayor no sucederá con los conciertos oficiales. Sin embargo en otras plazas como la del Pes de Sa Palla o la de Llorenç Bisbal la fiesta de djs arrancó está tarde, y continúa a estas horas, con el aforo a reventar y música revival.

Con este panorama meteorológico por delante y una revetla sólo apta para valientes, son los más jóvenes los que están teniendo una presencia destacada en la noche de hoy, y poco a poco van copando y cogiendo sitio para asistir a los principales conciertos que tendrán lugar a lo largo de las próximas horas.

En la Plaza Mayor Tomeu Penya subirá al escenario en torno a las 00.00 horas; en la de Cort tras David Otero (22.15 horas) y La Guardia (00.00 horas) cerrará la noche Cabot (01.45 horas); en el Olivar, Pedro Rosa Quinquet (22.45 horas), Meritxell Neddermann (00.15 horas) y Miss Loopita (01.45 horas); en Juan Carlos I Anegats (22.30 horas), Dorian (23.55 horas) y Avalanx (01.35 horas) y en la Plaza de la Reina tras Carlos Peralías (21.15 horas) será el turno de Juan Magán (23.00 horas) y Tapo & Raya (00.45 horas) para poner el punto y final este emplazamiento.

Los conciertos están previstos que concluyan en torno a las tres de la madrugada, aunque no serán pocos los que continúen la fiesta por su cuenta en este fin de semana de Sant Sebastià. También habrá quien se pensará prolongar la juerga más de la cuenta, por el hecho de que este sábado no será festivo en Palma, como ha ocurrido tradicionalmente, el día de Sant Sebastià.

Para mañana sábado, esperemos que con los cielos más despejados, habrá más fiesta en el centro de Palma desde las 18.00 horas. Una propuesta novedosa que arrancará con DJs, en una sesión de tardeo que contará con las actuaciones de Tony Bustos, Sideways, Don Flúor y Ángel Oliveros en Plaza de Cort, y de Tardes en el Café y Valnou en Plaza Mayor, a partir de las 20.00 horas.

Ya para el domingo noche, y con mejores vaticinios meteorológicos sobre el papel, tendrá lugar la actuación de Hombres G en el recinto de Son Fusteret: Un concierto gratuito que tendrá un aforo máximo de 20.000 personas, con apertura de puertas a las 18.00 horas hasta que se complete.

La EMT habilitará un servicio especial de autobuses, los cuales saldrán cada diez minutos entre las 17.15 y 20.30 horas, con motivo del concierto.

Los autobuses de gran capacidad saldrán desde la Plaza de España (parada 404) hacia Son Fusteret (parada 256) para dar cobertura al evento que se celebra a las 20.00 horas.