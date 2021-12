El Atlético Baleares pone a partir de mañana a la venta las entradas para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey que le enfrentará al Getafe CF de Primera División el próximo jueves 16 de diciembre a las 21:00 horas en el Estadio Balear. Desde mañana jueves a las 11:00 horas y hasta el domingo 12, solo será posible la venta online para abonados y además de comprar su localidad podrá comprar también hasta un máximo de 4 entradas. Los precios estipulados para los abonados para esta eliminatoria a partido único son: 5€ los fondos Sur y Norte, 10€ tribuna principal y 15€ preferente

Desde el lunes 13 de diciembre a partir de las 10:00 de la mañana se liberarán los asientos de los abonados que no hayan comprado su entrada online, y se pondrán a disposición de la venta pública, sean socios o no. Desde ese momento en el que se liberen los asientos de las entradas de socios no vendidas, se podrán comprar tanto online, como físicamente en oficinas de Son Malferit en horario de 10:00 a 17:00 horas del lunes 13 al miércoles 15 de diciembre. El jueves 16, día del partido, solo se podrán comprar entradas online y en taquilla a partir de las 19:30 horas. Los precios para los no abonados son: 10€ los fondos Sur y Norte, 20€ tribuna principal y 30€ preferente.

Por otro lado la plantilla del ATB ha retomado hoy los entrenamientos tras dos días libres, después de cosechar la primera derrota de la temporada en casa, 0-2 ante el Sevilla Atlético. El próximo partido es ante el filial del Barcelona y eso significa que Josep Jaume vuelve a Can Barça tras estar allí 7 temporadas. Ha hablado para los medios del club

«Cada vez me encuentro mejor, con el paso de las semanas tras la lesión, he cogido confianza y ritmo. En el partido estuve bien, me encontré cómodo pero lo importante es que el equipo perdió», dijo Josep Jaume, que admitió que el del domingo «es un partido especial contra el Barça B porque estuve siete años allí, es mi segunda casa pero espero poder ganar. Sería un sueño marcar allí y me gustaría que pasara». Sobre el rival agregó que «ahora no pasa por buena dinámica con tres derrotas seguidas y desearán cambiarla para estar arriba, pero nosotros intentaremos lograr los tres puntos. Tras una derrota lo mejor es que llegue el próximo partido para ganar».