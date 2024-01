Así está la ‘casa del terror’ de Palma, el edificio okupa donde se abusaba de menores tuteladas

Ruinas, abandono y degradación. Este es el resumen del estado actual de la famosa casa del terror de la calle Manacor de Palma, antiguo refugio de okupas, menores tuteladas prostituidas, drogas y peleas. Ahora, tras más de dos años sin ningún tipo de conflictividad social, el descuidado edificio se ha convertido en un cadáver urbano lleno de suciedad y grafitis.

No es el primero que hubo, pero después del incendio ocurrido en el año 2021, el área de Urbanismo del Consistorio palmesano aprovechó que el inmueble quedó vacío para tapiarlo y así disuadir a los okupas. A día de hoy, tras más de tres años de inacción, el edificio situado en el número 63 de esta céntrica calle de la capital balear presenta una imagen deplorable para el barrio.

Un vecino que vive en el edificio de enfrente ha asegurado a OKDIARIO: «Desde que hubo el incendio ya no he vuelto a ver okupas, los sacaron a todos y no han vuelto a entrar más. Pero el edificio está hecho una mierda, no es nada agradable que esté así».

En la misma línea se expresa otra vecina del barrio de Pere Garau, que afirma que «tras el incendio ya no han vuelto más okupas. El edificio está tapiado y totalmente degradado por dentro. No tiene sentido que volvieran de nuevo. Es una pena que esté así».

Quejas de los vecinos de Pere Garau

Los vecinos de esta calle del barrio de Pere Garau, el más poblado de la ciudad, presentaron muchas quejas en el pasado e incluso se manifestaron en numerosas ocasiones para denunciar que ‘la casa del terror’ era un foco de delincuencia e inseguridad. Cabe destacar que la mayoría de individuos que habitaban en su interior eran de nacionalidad marroquí y argelina y presentaban numerosos antecedentes policiales.

La finca llegó a ser una auténtica pesadilla para los residentes de la zona. La alta conflictividad y delincuencia que se producía era un quebradero de cabeza para los vecinos y la Policía Local. El Consistorio palmesano precintó el inmueble por el lamentable estado en el que se encontraba, pero no fue suficiente para ahuyentar a los okupas y delincuentes.

Ahora, esta casa del terror está libre de okupas desde hace unos años, tal y como han contado los vecinos, pero ofrece una imagen nefasta. De hecho, en la fachada se puede ver las quemaduras que provocó el último incendio. Además, no parece que el edificio vaya a ser reformado a corto y medio plazo ni se le va a dar ningún tipo de uso.

Menores tuteladas ejercían la prostitución

Sin embargo, el mayor escándalo era que menores tuteladas por el Consell de Mallorca, por aquel entonces institución gobernada por el PSOE, independentistas de Més y Podemos, se fugaban de los centros de acogida para acudir a este polémico edificio donde eran abusadas y explotadas sexualmente.

Varias madres de estas niñas menores de edad relataron a OKDIARIO cómo sus hijas acudían con frecuencia a la casa del terror, que se convirtió en un escenario de explotadores sexuales. Allí, las menores tuteladas acudían a la finca guiadas por organizaciones de proxenetas y se prostituían a cambio de ropa, regalos o dinero.

No muy lejos de la casa del terror también han existido numerosos inmuebles, ahora abandonados y muchos de ellos tapiados, donde se instalaban okupas y se ejercía la prostitución de menores. Es el caso de determinadas fincas de la calle Joan Bauzá, la más conflictiva del barrio de Pere Garau.

La proliferación de okupas, las peleas a altas horas de la noche, los robos y la prostitución de menores ha sido el modus operandi de dicha calle durante los últimos años.

Situación parecida la que vive la antigua prisión de Palma, abandonada desde hace 25 años. Aunque no constan casos de explotación sexual de menores, la cárcel es ahora un escenario de okupas, delincuencia, peleas, venta de drogas y suciedad.