Arrestado un senegalés por vender gas de la risa en un chiringuito de playa de Ibiza

La Guardia Civil ha arrestado a un hombre de 56 años de edad de origen senegalés por vender óxido nitroso o lo que se conoce popularmente como ‘gas de la risa’ en un chiringuito de playa del municipio de Sant Antoni, Ibiza. Se le acusa de un delito contra la salud pública.

La semana pasada, varios agentes de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil se encontraban prestando servicio por el paseo marítimo hasta que en un momento dado ‘cazaron’ a un individuo ofreciendo óxido nitroso a los viandantes, según la Benemérita.

Al darse cuenta de que le habían pillado, el varón huyó a la carrera, arrojando una botella de este gas que llevaba en la mano. Instantes después, fue detenido y los agentes descubrieron que portaba consigo dos botellas más y dos bolsas de plástico con 100 unidades de globos cada una.

Tras la detención, el hombre de nacionalidad senegalesa fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

Atropello mortal en Ibiza por un conductor que había consumido óxido nitroso

Cabe recordar que este pasado domingo una mujer falleció en la zona de Es Puetó de Ibiza tras ser atropellada por un todoterreno que conducía un irlandés bajo los efectos del gas de la risa. Otras dos mujeres también fueron arrolladas por el vehículo.

El trágico incidente ocurrió a las 11:30 horas a la altura del número 13 de la calle Molí, entre los municipios de Sant Josep de sa Talaia y Sant Antoni de Portmany, según el SAMU 061.

La Policía Local arrestó al conductor del vehículo, un hombre de nacionalidad irlandesa que instantes antes del accidente había consumido óxido nitroso, popularmente conocido como ‘gas de la risa’. Es por ello que se le imputan delitos de conducción bajo los efectos de las drogas, homicidio por imprudencia grave y lesiones graves.

¿Qué es el gas de la risa?

El óxido nitroso es un fármaco anestésico que debe ser utilizado en un contexto clínico, controlado por personal cualificado y monitorizando a los pacientes de forma continua.

La asociación de anestesiólogos AnesCon ya advirtió del grave riesgo para la salud que tiene el uso de esta sustancia fuera del ámbito médico. El presidente de AnesCon, José Antonio de Paz, aseguró que «el óxido nitroso es un fármaco que utilizado en el ambiente y contexto correctos y controlado por el personal adecuado no tiene riesgos, o son mínimos. Pero últimamente, no sabemos por qué, y como ya ha pasado con otros fármacos anestésicos como la ketamina, la morfina, el fentanilo o el propofol, se ha sacado fuera de este ámbito médico para utilizarlo con fines lúdico-festivos».

El doctor José Antonio de Paz explicó que su utilización con fines no médicos «supone un grave riesgo para la salud, porque todos estos fármacos no solo producen las alteraciones del nivel de consciencia -que es por lo que se utilizan-, sino que pueden tener otros efectos que no controlados pueden ser muy perjudiciales e incluso llegar a ser mortales».

«Usado en ambientes festivos tiene además el peligro de que los gases están en unas botellitas que no se han diseñado para uso médico, y por lo tanto no se sabe ni la concentración ni la presión a la que se está administrando», manifestó este doctor.