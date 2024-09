Arrasate: «Habrá muchos cambios porque necesitamos frescura»

Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, adelantó que mañana ante la Real Sociedad habría «bastantes cambios» con respecto al equipo que jugó el pasado sábado ante el Villarreal «porque son dos partidos casi seguidos y necesitamos frescura». El técnico no dijo a qué jugadores se refería, pero sí que dejó caer que habría cambio en la portería, tal y como sucedió ante el Sevilla. Vuelve Mateu Morey a la convocatoria, de la que se cae por sanción Toni Lato.

«Ayer cerramos el capítulo del Villarreal y ya hemos abierto el de la Real. Tenemos poco tiempo para preparar el partido, pero se trata de levantarse y tratar de ir a por la primera victoria en casa», dijo el entrenador, que confirmó el regreso del mallorquín Morey: «Mateu ya está en la convocatoria. No está al 100×100, pero es una buena noticia. Van der Heyden trabaja en el gimnasio y Maffeo y Llabrés están muy cerca de poder volver. La única baja que tenemos es la de Lato por sanción».

Arrasate se quejó, sin decirlo claramente, de lo abigarrado que esté este arranque de temporada: «Hay que adaptarse a lo que viene. No me parece lógico este calendario, pero entiendo que no es fácil de administrarlo». Venimos de un partido de mucha exigencia y habrá cambios con respecto al sábado porque necesitamos frescura física. ¿Cuántos? Más que el día del Sevilla», adelantó.

En cuanto a la derrota ante el Villareal admitió que «estuvimos incómodos y desajustados en el primer tiempo. En el segundo mejoramos mucho, incluso cuando nos quedamos con 10, pero cometimos errores que no se deben repetir». «Hemos tenido tres partidos complicados en casa y es cierto que no hemos podido ganar ninguno. Debemos intentar no cometer los errores del sábado, y más ante un rival como la Real Sociedad con un potencial que no voy a descubrir».

«Para ellos no fue la mejor pretemporada con la pérdida de dos jugadores capitales como Le Normand y Merino. Van a ir a más seguro por plantilla y por el entrenador que tienen. Fuera de casa llevan cuatro puntos sobre seis y no han encajado ningún gol. Kubo es uno más de los jugadores diferenciales que tienen en su plantilla», dijo sobre los donostiarras.