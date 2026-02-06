Arranca la primera obra de calado del Ayuntamiento de Palma en la mayor zona turística de Mallorca

Arranca la primera gran obra de calado del Ayuntamiento de Palma en la mayor zona turística de Mallorca con la reforma y renaturalización de la plaza de Las Maravillas, unas actuaciones enmarcadas en el Plan Global de Actuación de Playa de Palma, la principal zona vacacional de la Isla, con más de un centenar de hoteles y 30.000 plazas turísticas.

La intervención tiene un plazo de ejecución de diez meses, por lo que las obras tendrán que pararse en los meses de verano para no molestar a los cientos de miles de turistas que visitan este núcleo vacacional, y cuenta con un presupuesto total de 1.907.102 euros, financiados con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS, ecotsada).

La nueva propuesta de diseño contempla, en líneas generales, mantener los accesos exteriores y las jardineras perimetrales, mientras que en el interior del parque se plantea una intervención integral para eliminar cualquier desnivel.

También se llevará a cabo la demolición de muros, así como los desmontes y terraplenes necesarios, con el objetivo de evitar grandes escalas y pendientes, y garantizar la accesibilidad universal.

Asimismo, se renovará por completo el pavimento, tanto en el interior como en el exterior del parque, incluyendo el asfaltado del tramo de la calle Maravillas comprendido entre la calle Llaüt y la primera línea de playa. El proyecto contempla, además, reparaciones puntuales en el boulevard del Camí de les Meravelles, en la calle Llaüt y la calle San Ramón Nonato.

Igualmente, se actuará sobre la acera exterior del parque en la calle de Las Maravillas, donde se instalará un nuevo pavimento que reducirá la altura de la acera, mejorando la accesibilidad.

En cuanto a la vegetación, se plantará nuevo arbolado y especies arbustivas, acompañadas por una red de riego renovada. El parque también se dotará de nuevos juegos infantiles y elementos biosaludables, así como de una nueva pérgola que proporcionará sombra y espacios de descanso.

Finalmente, se abordará una reforma integral de la fuente de agua existente, construyendo una nueva integrada en el pavimento, con chorros de agua que emergerán del suelo.