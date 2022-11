Armengol vuelve a dejar sin financiación el principal Parque Arqueológico de Mallorca

El Govern balear que preside Francina Armengol ha vuelto a excluir el Parque Arqueológico de Closos de Can Gaià de las diversas inversiones que se realizarán en el próximo ejercicio con el presupuesto extraído del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), la ecotasa. Armengol deja así sin financiación por segundo año consecutivo uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Baleares. En 2022 Els Closos de Can Gaià ya quedaron excluidos de las inversiones con cargo a los fondos de la ecotasa y el dinero se desvió a eventos como el concierto de Los 40 Principales y otros caprichos del Govern del pacto de izquierdas.

Este sábado las entidades Projecte Closos, Amics dels Closos de Can Gaià y la Plataforma Salvem Portocolom han celebrado una jornada de protesta para expresar su malestar por la decisión del Govern de Armengol, y más concretamente de la Conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, de no financiar el yacimiento arqueológico.

Un centenar de personas han participado en la protesta y han reclamado al Ejecutivo autonómico «la financiación para el Parque Arqueológico de Closos de Can Gaià con el Impuesto de Turismo Sostenible». «Una vez más, hemos demostrado que éste es un proyecto más que necesario para Felanitx y recordamos que anteriormente casi unas mil personas y cuarenta entidades también han dado su apoyo al proyecto».

En 2018 el Govern destinó 1,2 millones de euros de la ecotasa a la creación del parque arqueológico. El proyecto promueve la mejora en la adecuación al yacimiento, la creación de un centro de interpretación y la construcción de una naveta a escala real con fines didácticos.

Después de 2018 ya no hubo más financiación. El Ejecutivo autonómico había acordado financiar la protección, excavación y creación de este parque arqueológico con los fondos de la ecotasa, que finalmente se desviaron a eventos como el concierto de Los 40 Principales.

Els Closos de Can Gaià es un yacimiento arqueológico perteneciente a la Edad del Bronce formado por un poblado de un mínimo de nueve navetas de la cultura naviforme, típica de la época en Baleares, y situado a las afueras de Portocolom, en el municipio mallorquín de Felanitx.

La Asociación Amics dels Closos y la plataforma ciudadana Salvem Portocolom ya expresaron en 2021 su «indignación y tristeza» al saber que una importante parte de la ecotasa se había destinado a cubrir el evento de Los 40 Music Awards. En una carta, estas entidades expusieron sus argumentos contra el desvío de fondos del impuesto a conciertos y gasto corriente.

Explicaban que al igual que otros proyectos arqueológicos, culturales y patrimoniales activos en Mallorca, el Proyecto Closos lleva 25 años trabajando para recuperar y revalorizar el patrimonio arqueológico de Mallorca. «Entre otros objetivos, trabajamos para potenciar un nuevo modelo turístico de carácter cultural y patrimonial que sea sostenible, competitivo y que atraiga a un nuevo perfil de turista», afirmaban Amics dels Closos y Salvem Portocolom.

Añadían que se trata de «conquistar a un turista interesado por nuestra cultura e historia, por nuestros productos locales, nuestra gastronomía y parajes naturales y, ante todo, que sea respetuoso, sostenible y que active la economía local».

La carta proseguía así: «Desde hace ya años, como tantas otras agrupaciones y colectivos, venimos defendiendo que el modelo turístico que impera en nuestra isla no da más de sí. Es un modelo obsoleto que hace aguas por todas partes y que tan solo está dirigido a un turismo de masas, de bajo nivel adquisitivo, que busca el todo incluido y que no es económica ni medioambientalmente viable».