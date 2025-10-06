Ángel Granda gana el Ibiza Wingfoil Open en categoría absoluta

El regatista Ángel Granda, del Real Club Náutico de Gran Canaria, se proclamó campeón absoluto del Ibiza Wingfoil Open Copa de España (IWO), seguido por sus compatriotas Jeremy Rodríguez y Ancor Yone Sosa, segundo y tercero, respectivamente, en la general. La clasificación absoluta de mujeres la ha liderado Mar de Arce, con Neus Pericás como segunda y Leya Seguí como tercera.

En esta ocasión, el campo de regatas se situó en las inmediaciones del puerto, frente a es Cap Blanc, donde soplaba un viento fuerte de levante, con mucha mar. La mitad de los participantes mejor clasificados disputaron la final oro, realizando cinco pruebas que, sumadas a las de la fase de clasificación, hacen un total de diecisiete. Los de la final plata afrontaron otras tres, que arrojan un total de quince.

El director deportivo de la entidad, Enrique Mas, remarcó que “esta edición del IWO ha sido una gran regata y los participantes se marchan satisfechos a casa por cómo se han dado todos los detalles de la prueba”. A diferencia de las otras competiciones del circuito nacional de wingfoil, que parten desde la orilla de la playa, en este evento los regatistas se embarcaron en un ferry para desplazarse al lugar de la bahía con mejores condiciones de viento. Los participantes de esta edición llegaron procedentes de la Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, Castilla la Mancha, Navarra y, sobre todo Baleares, que es la región que más participantes ha aportado.

El CNSA, que ha organizado el evento junto a la Real Federación Española de Vela, lleva varios años promocionando la modalidad y realizando actividades de formación y regatas. El nuevo centro náutico, que la entidad inaugurará en 2026, será un punto de referencia en la isla, en el que se seguirá promocionando éste y otros deportes de viento. La prueba ha contado con el patrocinio del Consell Insular d’Eivissa, Café del Mar y Baleària.

La entrega de trofeos tuvo lugar en el village de la prueba, situado en el pantalán central del Club Nàutic Sant Antoni. Los podios finales de cada categoría fueron: Gran Master Hombre 1º Juan López, 2º Fernando Salgado, 3º Benjamín Burillo; Gran Master Mujer 1ª Carmen Pertegás; Juvenil Sub 19 Hombre 1º Ancor Yone Sosa, 2º Manuel Morillo, 3º Leo Zabell; Juvenil Sub 19 Mujer 1ª Leya Seguí, 2ª Ariadna Riutort; Master Hombre 1º Mario Fernández, 2º Regy Dils; Senior Hombre 1º Ángel Granda, 2º Jeremy Rodríguez, 3º Alberto Citzia; Senior Mujer 1ª Mar de Arce, 2ª Alba Nieto; Sub 16 Hombre 1º Dino Loiacono, 2º Nico Mingione, 3º Luis López; Sub 16 Mujer 1ª Neus Pericás.