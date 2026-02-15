Hoy, 15 de febrero de 2026, la provincia de Barcelona se presenta con intervalos de nubes altas y un notable descenso de las temperaturas mínimas, especialmente en el Prepirineo. Las máximas experimentan un ligero ascenso en esta misma área, mientras que el viento soplará con fuerza en las zonas altas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 15 de febrero

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo se despereza lento en Barcelona, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que se irán disipando a medida que avance el día. Con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 15 grados, la mañana comenzará fresca, pero el sol, que asomará a las 07:46, promete calentar el ambiente, alcanzando una sensación térmica de hasta 16 grados. La brisa suave, con vientos de hasta 5 km/h, acariciará la piel, haciendo que el aire se sienta agradable.

Ya por la tarde, el cielo se abrirá en un espectáculo de luz, con temperaturas que se elevarán hasta los 15 grados. La humedad, que rondará el 60%, aportará un toque de frescura, aunque no se espera lluvia en ninguna parte del día. Con la puesta del sol a las 18:24, los barceloneses podrán disfrutar de unas horas de luz dorada, perfectas para pasear y disfrutar de la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fresco

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 8 grados, mientras el viento sopla suavemente desde el norte, creando una sensación de frescura que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, el cielo se tornará más denso y las temperaturas alcanzarán un máximo de 16 grados, aunque la humedad se sentirá más intensa.

La tarde traerá consigo un cambio notable, con un aumento en la velocidad del viento que podría superar los 30 km/h y la posibilidad de lluvias dispersas. La sensación térmica podría descender hasta los 5 grados, lo que hará que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo puede ser caprichoso y sorprender a más de uno.

Ambiente fresco y agradable hoy en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:46. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 8°C por la mañana, con una sensación térmica que podría descender hasta los 5°C. A medida que avance la jornada, el sol irá ganando protagonismo y la temperatura alcanzará un máximo de 16°C, aunque la humedad, que puede llegar hasta el 65%, hará que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, pero no se esperan lluvias, ya que la probabilidad es inferior al 20%. El viento será suave, con ráfagas que no superarán los 30 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable. La puesta del sol se producirá a las 18:24, brindando a los badaloneses más de 10 horas de luz. En resumen, será una jornada fresca y agradable, perfecta para salir a pasear.

Cielo despejado y ambiente fresco en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 5 y 16 grados. Aunque no se esperan lluvias, el viento soplará de forma leve, aportando una sensación de frescura en las horas más tempranas.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La suavidad del ambiente invita a salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea en compañía o en solitario.