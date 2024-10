Una alcaldesa del PP en Mallorca denuncia ante la Guardia Civil un ataque machista en redes sociales

La alcaldesa del municipio mallorquín de Campos, Francisca Porquer (PP), ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil por un ataque machista de un usuario de las redes sociales.

Porquer, que revalidó la alcaldía en mayo de 2023, ha denunciado públicamente, a través de su cuenta oficial de X, este grave hecho del que ha sido víctima: «Quiero denunciar públicamente, ya lo he hecho ante la Guardia Civil, el ataque de machismo repugnante del que una vez más he sido protagonista. No todo vale, ni en política, ni en la vida. Nadie debe tolerar este tipo de publicaciones, tampoco que nos lo digan verbalmente», ha escrito la primera edil de Campos.

En los posts que el usuario habría publicado y que Francisca Porquer ha compartido y entregado a la Guardia Civil para apoyar su denuncia, éste se dirige a ella con frases como «un 69 cuando quiera», «si quiere follarme, yo me dejo» o «me denunció a base de mentiras, aun así, si ella quisiera, me la follaría, jaja».

Tras hacer pública esta denuncia, muchos compañeros de partido le han mostrado su apoyo y han condenado de manera rotunda este tipo de ataques machistas, entre ellos, la presidenta del Govern y del PP balear, Marga Prohens.

«No podemos normalizar que las mujeres que dan el paso de estar en política deban soportar este tipo de publicaciones machistas. Porque, como dices, no todo vale. Tienes todo mi apoyo y mi condena a estos hechos», ha manifestado Prohens en X.

También le han mostrado su apoyo Salomé Cabrera, diputada menorquina del PP y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Es Castell; las diputadas populares Marga Durán y Margalida Pocoví; la presidenta del PP de Ibiza, Lourdes Cardona; David Díez, coordinador general de Innovación y Distrito Digital del Ayuntamiento de Palma.

Que vergüenza! Que ataque a la dignidad!

