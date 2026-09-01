Alaró reconstruye los ‘marges’ del camino del Castell para mejorar la seguridad

El Ayuntamiento de Alaró ha completado la reconstrucción de varios tramos de marges del camino del Castell d’Alaró, una actuación ejecutada con la técnica tradicional de pedra en sec que tiene como objetivo mejorar la seguridad de la vía y preservar uno de los espacios más emblemáticos del municipio.

Los trabajos han permitido recuperar un total de 133 metros cuadrados de muros, distribuidos en tres tramos del camino habilitado para la circulación de vehículos. Los elementos se encontraban deteriorados debido al paso del tiempo, las condiciones meteorológicas, la erosión y los desprendimientos. En algunos puntos, la caída de piedras y tierra llegaba a afectar a la calzada y suponía un riesgo para la circulación.

La intervención se ha llevado a cabo respetando las características y dimensiones de los marges existentes y siguiendo los métodos constructivos tradicionales de la zona. Para ello, se ha utilizado piedra de características similares a la del entorno y no se ha empleado cemento ni ningún otro material de unión.

De este modo, el Ayuntamiento destaca en un comunicado que la actuación permite mantener la integración paisajística de los muros y conservar el carácter tradicional del camino del Castell. La intervención da continuidad a las actuaciones de mejora impulsadas por el Consistorio en esta vía y complementa el asfaltado realizado hace un año.

El proyecto ha contado con una aportación de 17.500 euros del Consorcio Serra de Tramuntana del Consell de Mallorca. Por su parte, el Ayuntamiento de Alaró ha asumido los 3.500 euros restantes, hasta completar una inversión de 21.000 euros.

El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, ha agradecido el apoyo del Consorcio Serra de Tramuntana y ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones para conservar elementos que forman parte del patrimonio del municipio. «La colaboración del Consell de Mallorca es muy importante para poder continuar recuperando elementos de nuestro patrimonio y mantener en buenas condiciones un espacio tan emblemático como el camino del Castell», ha manifestado Perelló.

El alcalde también ha puesto en valor las mejoras realizadas en el camino, que, según ha explicado, permiten incrementar la seguridad y contribuyen a preservar los elementos de pedra en sec que forman parte del paisaje y del patrimonio de la Serra de Tramuntana.

Nuevas actuaciones antes de Semana Santa

El Ayuntamiento alaroner prevé dar continuidad a estos trabajos con una nueva intervención antes de Semana Santa. La actuación permitirá reconstruir otros tramos de marges que han sufrido desprendimientos.

Los trabajos se concentrarán principalmente en la zona del camino peatonal, aunque también está previsto intervenir en algunos puntos de la carretera.

«Nuestra voluntad es continuar actuando de manera progresiva en el camino del Castell, mejorando sus condiciones tanto para las personas que suben a pie como para los vehículos y, al mismo tiempo, preservando sus valores paisajísticos y patrimoniales», ha concluido el alcalde.