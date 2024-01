Aguirre: «Llegar lejos en la Copa del Rey nos motiva»

«Llegar lejos en la Copa nos motiva», ha asegurado hoy Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, en la rueda de prensa previa al partido de mañana en el Heliodoro Rodríguez López ante el Tenerife. «Ésta es otra historia diferente a la Liga y queremos estar en cuartos de final», ha asegurado el mexicano, que ha adelantado la titularidad del joven defensa David López, que ya mostró un buen nivel la pasada semana en Burgos. «Cuando llegué aquí y le vi no me gustaba, pero ha cambiado mucho y ahora quiero que lo renueven», dijo.

«Tuve la fortuna de estar en una final y en una semifinal de Copa con Osasuna. Es un torneo fantástico para la ciudad y para el equipo, pero hay que ir eliminatoria a eliminatoria. El Tenerife tiene las mismas posibilidades que nosotros, pero es cierto que tenemos mucha ilusión por llegar lejos. Aparcamos la Liga y vamos a intentar pasar la eliminatoria», aseguró Aguirre.

El técnico admitió que «llegamos algo cansados porque corrimos mucho ante el Celta. Seguimos con las mismas bajas además de la de Maffeo, que está en Barcelona. Sin embargo de aquí a mañana por la noche hay mucho tiempo para recuperarnos. Habrá que refrescar el equipo».

En cuanto al futuro, a expensas de lo que pase con Maffeo, admitió que, tras la quinta tarjeta amarilla que el sábado Gio, y ante el partido del próximo sábado en Villarreal, «la esperanza que tenemos en la Liga es que llegue Martín Valjent, pero primero nos toca el partido de Copa, vamos paso a paso».

«Esta es otra competición, es otra historia y para nosotros es una final porque lo que queremos es estar en el sorteo de cuartos de final. El Tenerife viene de eliminar a Las Palmas y los vamos a encontrar muy motivados. Si vamos relajados estamos perdidos», subrayó.

Aguirre comentó que «nunca he jugado en el campo del Tenerife. Saludaré a Asier Garitano y a Ángel y conoceré el estadio. Vamos a intentar pasar de ronda para ver si alguna vez nos toca jugar Copa como local, que llevo ya siete eliminatorias con el Mallorca y todas fuera de casa».

«El Tenerife ha estado muchos años en Primera, es de los de Segunda altos que puede competir perfectamente contra muchos de nuestra categoría. Es un equipo muy bien trabajado por su entrenador, pero vamos en una línea ascendente y con ese ánimo jugaremos en Canarias», afirmó.

Aguirre habló también sobre el inicio del segundo acto de la Liga y recordó que «en las segundas vueltas se aprieta todo. Fíjate como el Almería le ha empatado al Girona. Se va agotando el tiempo y todos los equipos van a tope. Va estar muy competido todo y el punto que sumamos, pese a que nos supo a poco, nos da un poquito más de aire. Sin embargo lo que tenemos que hacer es ganar, no empatar tanto. Esto no va de merecimientos, sino de meter dentro la pelotita».

En cuanto al futuro, el mexicano admitió que «si la lesión de Martin hubiera sido de mayor duración habría pedido un defensa, pero por suerte ya va a volver y además David López lo ha hecho muy bien cuando ha tenido que jugar y mañana lo va a volver a hacer en Tenerife. De momento estoy contento con lo que tengo, pero si el club cree conveniente que venga otro jugador, adelante».

De hecho, sobre el joven central relató que «cuando llegué aquí no me gustó, pero ahora ha cambiado mucho. Su mayor virtud es que quiere aprender. Permea el consejo que le das y lo aplica. Me gusta su forma de ser y estoy seguro de que será un futbolista profesional. Sé que está en conversaciones para renovar y me gustaría que siguiera. Se lo he dicho a él y se lo he dicho a Pablo Ortells».