1-1. El Mallorca arrasa al Celta, pero se queda a mitad de camino

El Mallorca arrasa al Celta, pero se queda a mitad de camino. Es una historia que no deja de repetirse jornada a jornada y que se encarna en un futbolista muy concreto: Cyle Larin hizo un partido soberbio, pero falló en lo que se le reclama a un delantero, el gol. El canadiense marcó el único tanto del Mallorca, pero falló varios muy claros, algunos mano a mano con Guaita ante la desesperación de un Aguirre que no se podía creer lo que veía. El resultado no es malo porque garantiza el golaverage y mantiene la diferencia sobre el Celta, pero el equipo mereció más. Mucho más.

Lejos de conseguir motivar al equipo, la fiesta organizada en la previa del partido provocó el efecto contrario: el Mallorca saltó al campo adormecido y cuando quiso reaccionar ya estaba un gol por debajo. A los nueve minutos un saque largo de Guaita lo acabó recibiendo Strand-Larssen, cuyo pase al área resolvió de primera Iago Aspas con un sutil toque de zurda que dejó a Rajkovic siguiendo con la mirada la trayectoria del balón.

El 0-1 despertó al Mallorca. El equipo empezó a ganar metros y a los 22 minutos llegó su primera gran oportunidad en un pase atrás de Lato que Larin, solo en el área, desperdició al rematar algo. Poco antes lo había intentado Antonio Sánchez desde más allá de la línea, pero fue el canadiense quien de verdad tuvo el empate en la mano.

El Mallorca no cejó en su empeño durante todo lo que quedaba de primer tiempo. El Celta desapareció en ataque, totalmente superado por los de Aguirre, y el balón rondó una y otra vez el área olívica hasta que por fin el equipo encontró el premio que mereció de sobra. Gran pase de Morlanes hacia Gio, cuyo centro raso remató a la red Larin anticipándose a Jailson.

Viéndole las orejas al lobo, Benítez prescindió de Carles Pérez, uno de los objetivos del Mallorca en el mercado de enero, y dio entrada a Miguel Rodríguez para ganar solidez en el medio campo. El partido se equilibró algo, pero los de Aguirre siguieron siendo hegemónicos y disfrutaron de su primera gran oportunidad a los 58 minutos en un cabezazo cruzado de Raíllo tras un saque de falta botado por Dani Rodríguez. Mucho más clara fue aún la de Larin a los 62 minutos, pero el canadiense cabeceó al centro de la portería en el área pequeña.

Aguirre advirtió que la superioridad de su equipo era evidente y apostó fuerte por la victoria prescindiendo del medio centro más defensivo y dando entrada a Sergi Darder. Morlanes se retrasó unos metros y el Mallorca asumió riesgos para pelear por los tres puntos, consciente del enorme valor que representaban tanto a corto como medio plazo. La respuesta de Rafa Benítez fue casi inmediata con el griego Douvikas mientras también entraban Abdón y Omar Mascarell.

Lo primero que hizo el delantero mallorquín nada más entrar fue regalarle a Larin un pase de gol que dejó al canadiense solo ante Guaita, pero de nuevo le faltó puntería y su disparo lo sacó el portero valenciano ante la absoluta desesperación de Aguirre, que no se lo podía creer. No fue la última vez. Cuatro minutos más tarde, a los 74, se fue de todos pero como si tratara del día de la marmota Guaita le cerró el camino al gol.

