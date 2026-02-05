Agentes de Vigilancia Aduanera registran oficinas de una empresa puntera en el sector turístico en Palma

A primera hora de este jueves, una decena de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera se desplazaron hasta las oficinas de una empresa del sector turístico ubicadas en el polígono de Son Valentí, en Palma, para llevar a cabo un registro en sus instalaciones. La actuación se centró en las oficinas de la compañía Web Beds, especializada en la gestión mayorista de reservas hoteleras, que se encuentra en el edificio Toledo, en el número 6 de la calle Calçat.

Durante la intervención, una de las agentes se situó en la puerta del edificio para controlar los accesos y garantizar que solo el personal autorizado pudiera entrar o salir, mientras el resto del equipo realizaba labores de inspección y recopilación de documentación en el interior. La presencia de los funcionarios sorprendió a los trabajadores de las distintas empresas del edificio, quienes no estaban al tanto de la actuación hasta su llegada.

Fuentes próximas al caso han subrayado que la estructura corporativa de la compañía es la de una multinacional estándar dentro del sector tecnológico-turístico, sin elementos inusuales por su diseño ni indicios de irregularidades. No obstante, destacan que el sector en el que opera, conocido como “bancos de camas” o mayoristas de reservas hoteleras, se caracteriza por un alto volumen de transacciones internacionales y una complejidad operativa que requiere sistemas de control muy estrictos.

Especialistas en auditoría y prevención de riesgos financieros señalan que estas plataformas manejan un gran número de reservas y pagos transfronterizos, lo que obliga a implementar protocolos internos rigurosos para verificar clientes y operaciones. Entre los aspectos que se revisan habitualmente en auditorías de este tipo se encuentran la consistencia de la presencia digital de las agencias intermediarias, patrones de reservas y cancelaciones, precios de venta respecto al mercado y el flujo de operaciones hacia distintas jurisdicciones.

Por el momento, la actuación de este jueves se ha centrado en la recopilación de documentación y en la inspección rutinaria de procesos internos, sin que se hayan facilitado detalles sobre el motivo exacto del registro. Las autoridades mantienen la investigación en fase inicial, y no se han producido detenciones ni se han emitido acusaciones formales.

Tras la intervención, la actividad en el edificio se ha retomado con normalidad, aunque la presencia de los agentes generó expectación entre los empleados y empresas del polígono de Son Valentí, uno de los núcleos empresariales más activos de Palma.

Este caso pone de relieve la importancia de los controles internos en compañías del sector turístico mayorista, un entorno donde la alta movilidad de reservas y pagos requiere supervisión constante, aunque hasta el momento no se ha señalado a la empresa como responsable de ninguna irregularidad.