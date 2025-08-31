Alerta por mal tiempo en Mallorca y Menorca para este lunes: lluvias, tormentas y mala mar

El mal tiempo se aproxima a Mallorca y Menorca. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla entre las 12:00 y las 18:00 horas de este lunes por lluvias, tormentas y fenómenos costeros adversos, mientras que el 112 ha activado el índice de gravedad cero (IG0) del Plan Meteobal.

En concreto, el aviso se activará en el norte y nordeste de Mallorca y en la Serra de Tramuntana, así como también toda la isla de Menorca. Las precipitaciones podrían dejar acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en tan sólo una hora.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con intervalos de 40 a 50 km/h, lo que equivaldría a fuerza seis.

Consejos para mantenerse seguros

Como es habitual cuando se aproxima el mal tiempo, Emergencias 112 Ha compartido con los ciudadanos algunos consejos para mantenerse seguros en caso de lluvias y tormentas, o de temporal en el mar.

Asegurar puertas y ventanas de casa

No dejar fuera objetos o muebles que el agua pueda arrastrar

No bajar a las zonas inundables de la vivienda (sótano, garaje, etcétera), y quedarse en las zonas altas

Si se inunda la casa, cerrar el interruptor general de la electricidad

Si se está conduciendo, la principal recomendación es moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales

En el caso de temporal marítimo: