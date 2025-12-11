Acusan de homicidio imprudente a un otorrino de Palma por provocar la muerte de un enfermo de cáncer

La Fiscalía reclama dos años de prisión para el que fuera ex jefe de Otorrinolaringología del hospital Son Espases por provocarle la muerte a un paciente al que operó sin seguir un tratamiento «adecuado al conocimiento científico actual». La víctima, el exalcalde de Sa Pobla Joan Comes, sufría un cáncer cuando fue operado y falleció unos meses después de la intervención.

Según apunta la Fiscalía, el paciente siempre había sido tratado por un mismo médico del hospital. Sin embargo, en marzo del año 2020, la enfermedad empeoró al detectarle una metástasis. En ese momento fue cuando entró en acción el doctor encausado, que decidió operarle sin consultar con el médico habitual de la víctima, ni con el comité de Son Espases ni con un patólogo.

Esta operación provocó que se extendiera el tumor, lo que provocó unos meses después la muerte del ex alcalde de Sa Pobla, a la edad de 62 años. Estos hechos suponen para la Fiscalía un delito de homicidio por imprudencia grave profesional, por lo que se le pide una pena de dos años de cárcel además de una inhabilitación de cinco años.

Y es que para el Ministerio Público la actuación del ex jefe de Otorrinolaringología de Son Espases supone una clara negligencia médica que provocó la muerte de su paciente. La operación que llevó a cabo ignorando a sus compañeros del centro provocó que el tumor se extendiera al cráneo e impidió que el paciente pudiera ser tratado correctamente tras la intervención.

La Fiscalía también reclama para el acusado cuantiosas indemnizaciones para la mujer y los hijos de la víctima, así como para su madre y su hermana. Cabe recordar que el procedimiento penal lo inició la familia del fallecido. El abogado defensor reclama una condena de dos años y medio de prisión.

El facultativo, por su parte, defiende en todo momento la técnica quirúrgica que utilizó.