El acta de la reunión demuestra que el PSOE aceptó el sorteo en el que Prohens abría el debate de IB3.

El acta de la reunión celebrada el pasado día 8 entre representantes de todos los partidos y de la emisora autonómica IB3 demuestra que el PSOE aceptó que el orden de intervenciones se decidiera por sorteo. Fue un acuerdo de los representantes políticos que nadie cuestionó. El resultado del sorteo determinó que la candidata del PP, Marga Prohens, fuera la primera en intervenir. Después de llegar a este acuerdo, al día siguiente el PSOE cambió de opinión y amenazó con acudir a la Junta Electoral si su candidata, Francina Armengol, no era la primera en intervenir.

El PSOE negó que hubiera aceptado que el orden de intervenciones se decidiera por sorteo pero el acta de la reunión demuestra todo lo contrario. Este jueves el número dos de la candidatura del PSOE al Parlament en las próximas elecciones del 28M, Iago Negueruela, ha vuelto a rechazar el sorteo como método de reparto del orden de intervenciones y ha asegurado que la candidata de su partido a presidir el Govern, Francina Armengol, lo abrirá y cerrará porque «es la lista más votada».

Así se ha manifestado el representante de los socialistas, tras ser preguntado por las quejas que han presentado el resto de partidos ante la Junta Electoral Central (JEC) por esta cuestión y después de que el ente haya trasladado a los partidos políticos que Armengol abrirá y cerrará las intervenciones.

Al ser preguntado por esta materia durante un acto de partido, Negueruela ha explicado que el PSOE «ha aceptado» la propuesta hecha por IB3 y ha acusado al PP de «no respetar los resultados electorales», algo que, a su juicio, sí hizo el PSOE hace cuatro años cuando «la lista más votada fue la lista la de Gabriel Company y no hizo ninguna artimaña para sustituir el orden de intervenciones». «Simplemente se respetó la democracia y la democracia no se sortea, se elige», ha zanjado.

Como ya ha ido informando este digital, el debate electoral de la emisora autonómica IB3 está en el aire después de que el PSOE se haya negado a respetar el resultado del sorteo celebrado el lunes. El martes el PSOE cambió de opinión y mostró su disconformidad con el resultado del sorteo. Todo ello a pesar de que el lunes los socialistas habían participado en el sorteo y dado su visto bueno.

El director general de IB3, Andreu Manresa, se plegó a los intereses del PSOE el este miércoles comunicó a los partidos políticos que, en contra de lo que determinó el sorteo, Armengol abrirá y cerrará el debate. Manresa se dirigió a PSIB, PP, CS, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Vox, El PI, Més per Menorca y Gent per Formentera-PSIB para comunicarles cuál será finalmente el desarrollo del debate televisado.